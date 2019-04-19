GW: по замыслу Москвы «пересменка» президента Украины приведёт к тотальному хаосу

Согласно видению Кремля, результаты воскресных президентских выборов на Украине должны стать миной, которая разрушит страну, считает польский журналист Вацлав Радзивинович. В издании Gazeta Wyborcza он объясняет, что при Зеленском — совершенно некомпетентном и неопытном лидере — дойдёт до ужасного беспорядка, а может, и до гражданской войны и краха Украины.

«В Москве за президентскими выборами на Украине наблюдают так же напряжённо, как и в Киеве. Кремль питает огромную надежду на то, что результаты воскресного голосования окажутся миной, которая взорвёт эту страну», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.



Хотя хозяева Кремля и сохраняют спокойствие и притворяются, что, согласно правилам демократии, они не вмешиваются в выборы соседей, но все свои пропагандистские рупоры они направили на Украину. Большее количество времени публицистских и информационных программ было посвящено киевской схватке.



В течение нескольких недель об Украине говорят намного больше, чем о России. И в этом нет ничего удивительного, ведь сами россияне уже много лет о своей стране из прокремлёвских СМИ узнают довольно мало, объясняет автор.



В этой кампании российские СМИ играют прежде всего против самой Украины. Они повторяют, что это безнадёжный банкрот, который стоит на краю скорой, неизбежной катастрофы. Они жёстко играют против Петра Порошенко, одновременно страхуясь на случай его победы: целые месяцы говорят не столько о кампании, сколько о фальсификации результатов выборов в очень большом масштабе — конечно. в пользу президента.



Москва рассчитывает, что после смены президента в стране наступит хаос. Ведь если Порошенко проиграет, то в и без того нестабильном государстве дойдёт до панической смены элиты чиновников и военных, хаотичной кадровой революции в службах, в полиции. Скорее всего, будет иметь место лишение имущества людей бывшего президента и передача его сторонникам нового: хотя бы Игорю Коломойскому — алчному спонсору Зеленского, отмечает журналист.



«А это значит, что при новом, совершенно некомпетентном и неопытном лидере дело дойдёт до ужасного беспорядка, может, даже — о чём мечтают в Кремле — до гражданской войны и краха соседней, ускользающей сквозь пальцы России Украины», — предупреждает Радзивинович.



Ведь для Москвы нет ничего страшнее возможного успеха Украины. В своё время в Кремле очень боялись удачных реформ, которые провёл Михаил Саакашвили. Путина и его людей тревожили вести о том, что в Грузии получается бороться с коррупцией, преступным подпольем, и о том, что возможно было реформировать полицию. «Страх вызывало то, что перемены в соседней и близкой стране могут убедить и самих россиян в том, что народы бывшего СССР вовсе не обречены жить в постсоветском болоте», — объясняет автор.