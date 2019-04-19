Я не сдаюсь: Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства

Украинский президент Пётр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook новое обращение к жителям страны, в котором заявил, что понял свои ошибки на посту главы государства. Как передаёт «Обозреватель», Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет, которые он руководил страной, а также пообещал жителям Украины не сдаваться и продолжать бороться за страну.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что понял свои ошибки и намерен их исправить в ближайшие пять лет. Как пишет «Обозреватель», об этом он заявил в видеоролике, который был опубликован на его странице в Facebook накануне дебатов на стадионе «Олимпийский».
«Пять лет назад вы доверились мне. Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти пять лет. Посмотрите вокруг: безвиз, независимая церковь, сильная армия, стартапы, страна привлекательна для международных инвестиций, прогрессивная молодёжь, которая реализует себя, мода на украинское — одежду, технологии, музыку. Мы превращаемся в страну возможностей», — заявил Порошенко.
По его словам, он понял, что мало говорил с украинцами.
«Я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами. Использую методы оппонента, и, возможно, даже выгляжу необычно, но я этого не боюсь, если так вы меня услышите. Я не сдаюсь и не сдамся. Я буду бороться за Украину как президент, как кандидат, как гражданин», — добавил Порошенко.
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