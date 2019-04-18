РБК Украина Оригинал

Если они виновны: Зеленский анонсировал уголовные дела против окружения Порошенко

Материал представлен в переводе ИноТВ
Кандидат на пост президента Украины дал интервью телеканалу «РБК Украина». В нём Зеленский анонсировал уголовные дела против окружения Порошенко после своей победы, а также посоветовал действующему президенту уйти из политики.

ВЕДУЩИЙ: Вы будете инициировать уголовное преследование представителей нынешней власти?

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Если они виновны, однозначно. Есть Свинарчуки и так далее, которые грабили нашу армию, просто поднимали себе деньги на крови ребят. Однозначно. 

Я думаю, что будет большой ошибкой, если действующий президент будет мешать нам это делать. Огромной ошибкой. Я поэтому вам и сказал, что у них там связи, вы же прекрасно понимаете, разные, толстые и тонкие. Поэтому я считаю, что на его месте я бы ушёл из политики.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2019 года. 

 
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источник
РБК Украина Украина Европа
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