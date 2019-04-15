1+1: Порошенко и Зеленский никак не могут договориться о месте и времени дебатов

Кандидаты в президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский до сих пор не могут договориться о месте и времени проведения дебатов. Как передаёт «1+1», Зеленский предлагает провести встречу на стадионе «Олимпийский», в то время как Порошенко зовёт в студию Общественного телевидения.
ПЁТР ПОРОШЕНКО: Стадион так стадион.
Пётр Порошенко откликнулся на приглашение своего оппонента и пришёл на стадион «Олимпийский». Но не 19 апреля, как хотел Зеленский и чего требует закон, а пяти днями ранее, в воскресенье в 14:14. Он не увидел Зеленского и спел.
ПЁТР ПОРОШЕНКО: Я пришёв, тебэ нема.
Если бы Зеленский появился, то он бы оказался практически в лагере противника. На стадионе собрались только сторонники действующего президента. Они делали селфи со своим кандидатом и пели песни.
Порошенко не теряет надежды и призывает своего противника встретиться уже сегодня в эфире телеканала ICTV.
ПЁТР ПОРОШЕНКО:У вас будет возможность не избежать, а прийти и рассказать гражданам Украины о своих планах, о своей программе. Я думаю, что нельзя отсиживаться в данной ситуации.
Ответ штаба Зеленского: от дебатов не бегут. Дата — 19 апреля, время — 19 часов, место — НСК «Олимпийский».
ДМИТРИЙ РАЗУМКОВ:Будем надеяться, что у него всё-таки найдётся возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что Пётр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов.
Но теперь уже Порошенко не хочет на стадион. Он хочет, чтобы, если кандидаты встретятся 19 числа, местом встречи стала студия Общественного телевидения. Найдут ли компромисс Порошенко и Зеленский относительно места и времени встречи — времени мало, идут переговоры.
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