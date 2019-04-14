Обозреватель: Зеленский объяснил, почему не поехал сдавать анализы вместе с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, по какой причине не поехал сдавать анализы на НСК «Олимпийский» вместе Петром Порошенко, сообщает «Обозреватель». По его словам, он получил секретную информацию о готовившейся против него провокации.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он не поехал сдавать анализы на наркотики на НСК «Олимпийский» вместе с нынешним главой государства Петром Порошенко, пишет «Обозреватель». В интервью, опубликованном на YouTube-канале «Новини України», он заявил, что получил секретную информацию о готовившейся против него провокации.
«Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольётся информация, как на НСК «Олимипийском», кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал. Сейчас я не готов о ней говорить», — подчеркнул Зеленский.
По словам кандидата в президенты Украины, он не знал, что там будут делать с его анализами.
Зеленский также усомнился в необходимости проходить тест VADА, поскольку это волонтёрская антидопинговая ассоциация, а не Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
Между тем кандидат в президенты Украины подчеркнул, что поехал бы сдавать анализы, если бы дело происходило за рубежом, сообщает «Обозреватель».
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