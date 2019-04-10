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Вести: Порошенко придёт на дебаты, «если у него будет время»

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В штабе Петра Порошенко заявили, что действующий глава государства придёт на дебаты, которые пройдут на телевидении 19 апреля. Однако, как пишут «Вести», спикер предвыборного штаба главы государства Олег Медведев заявил: не исключено, что Порошенко, если у него будет время, придёт и на стадион, куда его приглашал Владимир Зеленский.
Вести: Порошенко придёт на дебаты, «если у него будет время»
Reuters

Президент Украины Пётр Порошенко 19 апреля придёт на дебаты, которые по закону будет проводить Общественное телевидение. Однако, как пишут «Вести», в штабе Порошенко заявили: не исключено, что он придёт и на стадион, если будет время.

«Президент примет участие в дебатах 19 апреля, потому что этого требует закон. В законе не написано приходить на стадион. В норме закона написано, что предусмотрено участие в дебатах на Общественном телевидении. Не исключено, что Порошенко сможет выйти 19 апреля и на «Олимпийский», но только в то время, когда он будет свободен от исполнения своих обязанностей», — рассказал спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.
 
В то же время, по его словам, остаётся в силе предложение Порошенко провести первые дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» 14 апреля.
 
Как напоминают «Вести», Зеленский заявил, что дебаты с его оппонентом Петром Порошенко состоятся 19 апреля на стадионе «Олимпийский». Однако позже Порошенко заявил, что ожидает Зеленского на стадионе 14 апреля для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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