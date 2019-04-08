Daily Beast: ФБР ведёт расследование против олигарха Коломойского

ФБР ведёт расследование в отношении украинского миллиардера-олигарха Игоря Коломойского, который ввязался в перепалку с нынешним президентом Украины Петром Порошенко, сообщает The Daily Beast со ссылкой на анонимные источники.

Следователи изучают возможные финансовые преступления с его стороны, в том числе отмывание денег. Как указывают источники, данное расследование является широкомасштабным и проводится уже в течение некоторого времени.

Коломойскому пока не было предъявлено никаких обвинений, а его адвокат Майк Салливан отрицает наличие каких-либо правонарушений со стороны его клиента.

«Господин Коломойский категорически отрицает, что занимался отмыванием каких-либо средств в Соединённых Штатах. На этом точка. Он бизнесмен. Его банк был захвачен правительством, утверждавшим, что банк находится на грани краха. Эта информация оказалась ложной», — подчеркнул Салливан.

Издание Forbes оценило состояние олигарха Коломойского в сумму $1,2 млрд, говорится в статье. Сам он, по имеющейся информации, в настоящий момент проживает в Тель-Авиве. Эксперты в сфере правопорядка считают, что это обстоятельство может усложнить возможную экстрадицию бизнесмена в США.

Новость о расследовании в отношении Коломойского пришла в драматичный для украинской политики момент. 31 марта комик Владимир Зеленский одержал победу в первом туре президентских выборов. Теперь 21 апреля состоится второй тур, в котором шоумен поборется за президентский пост с нынешним главой государства Петром Порошенко.

Зеленский известен, как указывает издание, благодаря своей роли в украинском комедийном сериале «Слуга народа», в котором он играет учителя, ненароком ставшего президентом страны. При этом Коломойскому принадлежит телеканал, на котором идёт это шоу.

Украинский лидер Пётр Порошенко называет своего соперника по предвыборной гонке «марионеткой Коломойского».

Между тем рост популярности Зеленского встревожил некоторых политиков и наблюдателей на Западе. Как напоминает The Daily Beast, в 2014 году комик заявил, что готов встать на колени перед российским президентом Владимиром Путиным, только чтобы тот держал руки подальше от Украины.