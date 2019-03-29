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Вести: украинский олигарх Коломойский попал в «Чистилище» «Миротворца»

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский появился в базе данных на сайте «Миротворец». Как пишут «Вести», авторы портала обвиняют Коломойского в нарушении украинского законодательства, распространении ложной информации, а также в дестабилизации общественно-политической жизни в стране.
Вести: украинский олигарх Коломойский попал в «Чистилище» «Миротворца»
Reuters
Имя и фамилия украинского бизнесмена Игоря Коломойского появились в разделе «Чистилище» на сайте «Миротворец». Как пишут «Вести», его данные внесли в четверг, 28 марта.
 
«Нарушение законодательства Украины о гражданстве путём получения гражданства других стран. Сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни на Украине. Манипуляция общественно-значимой информацией. Организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале», — такова причина добавления его в список «Миротворца».
 
Как отмечает издание, примечательно, что в описании авторы проекта использовали формулировку «на Украине», которую используют в России. 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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