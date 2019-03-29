Вести: украинский олигарх Коломойский попал в «Чистилище» «Миротворца»

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13:15 «Спартак» согласен продать Рошу, но не хочет отдавать его в аренду Хэмилтон Бернард, агент бразильского нападающего московского «Спартака» Педро Роши, заявил, что клуб соглашается только на продажу игрока.

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