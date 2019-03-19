Вести: в базу «Миротворца» попали сами националисты — за участие в митинге против Порошенко

В базу сайта «Миротворец» попали десять жителей города Черкассы, которые участвовали в митинге «Нацкорпуса» против Петра Порошенко. Как пишут «Вести», администрация сайта обвинила националистов в «преступлениях против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

В базу данных сайта «Миротворец» записали сразу десять жителей города Черкассы. Как пишут «Вести», в списке фигурируют ветераны АТО, участвовавшие в митинге Нацкорпуса против Петра Порошенко.

Администраторы сайта сочли этих людей виновными в «преступлениях против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка». Кроме того, людей назвали «провокаторами» и «организаторами и участниками заказных проплаченных митингов и манифестаций под прикрытием националистических и патриотических лозунгов».

Как напоминает издание, жителей города внесли в базу сайта по факту столкновений в Черкассах, которые состоялись во время визита в город президента Украины Петра Порошенко. Сами активисты Нацкорпуса считают размещение их личных данных политическим заказом и откровенным оскорблением.

«Мне смешно и даже приятно, что я попал на этот сайт. Это тешит моё чувство собственного достоинства. На самом деле посмеялся, не приемлю это всерьёз», — сообщил журналистам председатель черкасской ячейки Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук.