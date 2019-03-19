Вести: в базу «Миротворца» попали сами националисты — за участие в митинге против Порошенко
Депутат Бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене европейских санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Исполнять обязанности президента Казахстана будет председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил Нурсултан Назарбаев в обращении к народу после объявления о своей отставке.
Французский защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан желает сменить клуб.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во вторник, 19 марта, вылетит в Киев, чтобы принять участие в судебном заседании по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит в отставку. О соответствующем решении глава государства объявил в ходе обращения к народу в эфире республиканских телеканалов. По его словам, данное решение было для него непростым.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию немка Андреа Поллак умерла на 58-м году жизни.
Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров подтвердил факт самоубийства студента вуза во дворе дома в центре Москвы.
Еврокомиссия выделила на 2019—2020 годы более €500 млн на развитие оборонно-промышленного комплекса Евросоюза и реализацию исследовательских проектов в сфере обороны.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке страны находятся «в коме».
Депутат от «Единой России» Андрей Барышев в беседе с URA.RU прокомментировал свой законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал испытания подводного ракетоносца типа «Борей».
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Определён состав сборной России по биатлону на заключительный, девятый этап Кубка мира сезона-2018/19, который пройдёт в норвежском Хольменколлене.
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью KSNT рассказал о возможности сотрудничества Москвы и Вашингтона.
В Сумской области Украины неизвестные обокрали Свято-Николаевский храм.
Россия и Египет во второй половине 2018 года не заключали контракты на поставку авиационной техники. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
В японской Сайтаме состоялась жеребьёвка стартовых номеров в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года.
Страны ЕС будут пытаться реагировать на пожелания британского премьер-министра Терезы Мэй по поводу брексита. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Associated Press.
Актриса Лидия Федосеева‐Шукшина в беседе с телеканалом «360» назвала смерть режиссёра Марлена Хуциева горем для всех кинематографистов.
В Курской области вынесли приговор в отношении воспитательницы детского сада №3 посёлка Коренево, сообщает kp.ru.
В Удмуртии рассказали, когда в регионе ожидается весенний паводок. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
В Санкт-Петербурге переименовали проектируемую станцию метро «Туристская», сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт Смольного.
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба встретился с чемпионками мира по художественной гимнастике Ариной и Диной Авериными.
Артиллеристы отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа провели в Ленинградской области учения по постановке неподвижного заградительного огня, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Прокуратура Нидерландов заявила, что записка, найденная в автомобиле, который использовался для бегства с места стрельбы в Утрехте, указывает на террористический характер инцидента.
Бывший тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт, в настоящее время возглавляющий греческий «Олимпиакос», поделился ожиданиями от выступления российской команды на предстоящем Кубке мира по баскетболу 2019 года.
Аэропорт Пулково обслужил более 2,3 млн пассажиров в январе-феврале 2019 года, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал результаты опроса, согласно которому кандидат в президенты Украины, представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине.
Профессор Уральского федерального университета, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что специалисты NASA зафиксировали в декабре 2018 года взрыв метеорита над Беринговым морем у берегов Камчатки.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой обеспечить надлежащие условия содержания в СИЗО руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.
Два храма в Удмуртии попали в перечень объектов культурного наследия регионального значения.
Роспотребнадзор оказал помощь потребителям финансовых услуг и смог вернуть через суды более 250 млн рублей за 2018 год, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов оценил выступление Александра Логинова на чемпионате мира в Эстерсунде.
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Председатель Союза театральных деятелей России, актёр и режиссёр Александр Калягин в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщение о смерти Марлена Хуциева.
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов поделился впечатлениями от выступления отечественной команды на чемпионате мира в Эстерсунде.
Президент Алжира 82-летний Абдельазиз Бутефлика намерен покинуть пост главы государства после 28 апреля, когда истекает срок его четвёртого мандата.
Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» объявил о подписании нового соглашения с голкипером Василием Кошечкиным.
В Бельгии полиция ищет взрывчатку в районе, где расположены здания Еврокомиссии, Совета Евросоюза и Европейского совета. Об этом сообщает Derniere Heure.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал смерть режиссёра Марлена Хуциева невосполнимой утратой для российской культуры.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал заявление о завершении работы по соединению морской и прибрежной секций газопровода «Турецкий поток».
В пресс-службе московского футбольного клуба «Спартак» сообщили ориентировочные сроки восстановления полузащитника Романа Зобнина после операции.
Полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин прокомментировал свою травму, из-за которой он не сможет помочь национальной команде в предстоящих матчах с Бельгией и Казахстаном в рамках отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что число киберпреступлений в стране выросло в два раза по итогам прошлого года.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры заявил, что содержание под стражей подозреваемых должно соответствовать тяжести обвинений.
Содержание россиянина Александра Винника под стражей в Греции свыше 18 месяцев является незаконным. Об этом в беседе с RT рассказала жена Винника.
Российский боец смешанного стиля Иван Штырков подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
Женская сборная России одержала победу над национальной командой Китая в пятом матче кругового турнира чемпионата мира по кёрлингу в датском Силькеборге.
В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на литейно-механическом заводе в Омске.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал назначение главой Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуаном Гуаидо, объявившим себя временным президентом, посла в Вашингтоне.