В марте 2014 года Россия «вернула себе» Крым определённо не против воли большинства местного населения, пишет Nordwest-Zeitung. И вот спустя пять лет черноморский полуостров — «неотъемлемая часть» Российской Федерации, и западные санкции здесь уже ничего не изменят, констатирует немецкое издание.
Нельзя судить о конфликте вокруг Крыма только «с сегодняшней и западной точек зрения», пишет немецкая газета Nordwest-Zeitung.
Частью Украины «важный в военно-стратегическом плане и тяготеющий к России» полуостров стал лишь в 1954 году после «самоуправства» первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, напоминает автор статьи Ульрих Шёнборн.
«Это не было проблемой, пока существовал Советский Союз. После же проевропейской революции на Украине эта рана открылась», — подчёркивает заместитель главного редактора издания Nordwest-Zeitung.
В результате, продолжает Шёнборн, Россия «вернула себе» Крым и тем самым, «безусловно, нарушила международное право»*.
«Впрочем, сделала она это, несомненно, не против воли большинства местного населения», — констатирует автор статьи. — И вот спустя пять лет Крым — неотъемлемая часть Российской Федерации, и западные санкции здесь уже ничего не изменят. Из-за них отношения только ухудшаются. А это не помогает ни Крыму, ни страдающим людям на востоке Украины, за который ведутся бои, ни миру во всей Европе».
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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