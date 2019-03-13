DW: пятую годовщину воссоединения Крыма Россия отметила памятной монетой

В честь пятой годовщины, как выразился Центробанк, воссоединения с Крымом в России появятся памятные монеты номиналом 5 рублей, пишет Deutsche Welle. На обратной стороне сувенира, вышедшего тиражом в 2 млн., изображены контуры Крымского полуострова и Керченского моста.
Российский Центробанк выпустил новую памятную монету, посвящённую, как указано в пресс-релизе, пятой годовщине «воссоединения Крыма с Россией», сообщает Deutsche Welle.
Монета номиналом 5 рублей вышла тиражом 2 млн. штук. На оборотной стороне изображены контуры Крымского полуострова, «аннексированного»*, по словам немецкого агентства, в 2014 году.
Ранее также в России были введены в оборот новые купюры номиналом 200 рублей, на которых можно увидеть крымские достопримечательности. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, «символы были отобраны населением России…Это отражает желание людей видеть эти символы на официальных денежных знаках».
Deutsche Welle напоминает, что Киев и западные страны считают присоединение Крыма к России незаконным. Полуостров и основную территорию России соединяет протянутый через Керченский пролив новый мост протяжённостью 19 км. Это самый длинный мост в Европе.
Украина утверждает, что Керченский пролив между Чёрным и Азовским морем играл важную роль для её промышленности. А теперь построенный Россией мост якобы препятствует проходу больших кораблей. А не так давно напряжённость между Москвой и Киевом обострилась ещё сильнее, когда Россия задержала три украинских корабля, пытавшихся пройти через пролив.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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