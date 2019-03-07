«СТРАНА»: посол Украины хотел преподать австрийцам урок истории, но перепутал Ольгу с Владимиром

Чтобы доказать пророссийски настроенному австрийскому политику, что Украина тесно связана с Крымом, посол Александр Щерба обратился к истории, пишет «СТРАНА». По словам дипломата, в Крыму приняла крещение княжна Ольга, которая потом «принесла христианство на Русь» — Киевскую, а не Московскую. Один из историков попытался указать Щербе, что это была не Ольга, а князь Владимир, однако был отправлен в бан «за хамство».

После того как в эфире телеканала ORF пророссийски настроенный кандидат в Европарламент австриец Йоханн Фоггенгубер заявил, что «Украина никогда не имела отношения к Крыму», посол Украины в Австрии Александр Щерба решил устроить политику экскурс в историю. Однако, как отмечает «СТРАНА», блеснуть знаниями у украинского дипломата не получилось.

В ответ на заявления Фоггенгубера Щерба опубликовал статью в Wiener Zeitung, в которой попытался доказать сильную связь между Крымом и Украиной. В качестве одного из аргументов дипломат привёл тот «факт», что в Крыму приняла крещение княгиня Ольга, которая затем «принесла христианство в Киевскую Русь».

«Украина — это единственная часть земной суши, соединённая с полуостровом. Княгиня Ольга, которая принесла христианство в Киевскую Русь, одно из крупнейших государств Европы, в своё время крестилась именно в Крыму. И далеко не случайно называлось государство не Московской, а Киевской Русью. Ведь Москва была на тот момент простым болотом», — цитирует Щербу «СТРАНА».

Версию статьи на украинском языке дипломат разместил у себя на странице в Facebook. В комментариях к Щербе обратился кандидат исторических наук Андрей Плахонин, который указал автору на фактическую ошибку и упрекнул в исторической безграмотности.

«Не понимаю, если господин посол настолько плохо знает историю Украины, что даже путает Ольгу и Владимира, зачем было лезть в средневековую историю, чтобы доказать принадлежность Крыма Украине? Неужели профессиональному дипломату не хватает аргументов из области международного права? Ещё хуже, что с помощью этого безграмотного текста господин посол пытался доказать историческую безграмотность своего оппонента — пророссийски настроенного австрийского политика, — но вместо этого выставил на посмешище себя и свою страну», — написал Плахонин в комментарии.

Щерба никак не ответил на критику, зато объявил, что собирается забанить Плахонина «за хамство». Как отмечает «СТРАНА», подписчики дипломата рекомендовали ему прислушаться к аргументам историка и исправить ошибку, но Щерба решил оставить текст без изменений.

Зато Плахонин, забаненный на странице Щербы, прокомментировал ситуацию уже в собственном отдельном посте. Историк обратил внимание, что среди прочего Щерба также ошибочно утверждает, что Ольга крестилась в Крыму, ведь, согласно историческим документам, княгиня приняла крещение в Константинополе.

«Конец этой истории печальный. Во-первых, указание на ошибку со стороны специализировавшегося именно на истории Руси кандидата исторических наук Андрея Плахонина господин посол счёл «хамством», и Плахонина забанил. Ну, это пустое. Что гораздо хуже, с господина посла, а заодно и с нашей страны вполне заслуженно ржёт российская пропаганда, к которой очень скоро присоединятся её австрийские симпатики», — пожаловался историк.