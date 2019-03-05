112: счётчик украинцев, уехавших на заработки за рубеж, достиг миллиона и сломался

Количество украинцев, решивших покинуть родину в поисках денег, превысило семизначное значение. Как пишет «112 Украина», сайт, который вёл подсчёт уезжающих на заработки за рубеж украинцев, достиг отметки миллион и сломался.

Интернет-сайт Ukrainianpeopleleaks, который считал количество уезжающих на заработки за рубеж украинцев, достиг отметки миллион и сломался. Как передаёт «112 Украина», сайт вёл подсчет украинских заробитчан с марта 2018 года. Таким образом, за два года количество украинцев, решивших покинуть родину в поисках денег, достигло шестизначного* значения.

Как напоминает украинский канал, трудовая миграция на Украине имеет массовый характер. Основные страны, куда уезжают украинцы, — Польша и Россия, а в последнее время к этим странам добавилась Германия.

«Согласно данным ООН, к 2050 году население Украины может сократиться на 18 процентов, до 36 миллионов человек. Страна рискует окончательно превратиться в край стариков и детей. Один из основных факторов выезда — трудовая миграция», — сообщается на сайте.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что около 100 тыс. украинцев покидают страну в поисках заработков ежемесячно.

*Так в оригинале (Прим. ИноТВ).