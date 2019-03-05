112: счётчик украинцев, уехавших на заработки за рубеж, достиг миллиона и сломался

Количество украинцев, решивших покинуть родину в поисках денег, превысило семизначное значение. Как пишет «112 Украина», сайт, который вёл подсчёт уезжающих на заработки за рубеж украинцев, достиг отметки миллион и сломался.
Интернет-сайт Ukrainianpeopleleaks, который считал количество уезжающих на заработки за рубеж украинцев, достиг отметки миллион и сломался. Как передаёт «112 Украина», сайт вёл подсчет украинских заробитчан с марта 2018 года. Таким образом, за два года количество украинцев, решивших покинуть родину в поисках денег, достигло шестизначного* значения.
Как напоминает украинский канал, трудовая миграция на Украине имеет массовый характер. Основные страны, куда уезжают украинцы, — Польша и Россия, а в последнее время к этим странам добавилась Германия.
«Согласно данным ООН, к 2050 году население Украины может сократиться на 18 процентов, до 36 миллионов человек. Страна рискует окончательно превратиться в край стариков и детей. Один из основных факторов выезда — трудовая миграция», — сообщается на сайте.
Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что около 100 тыс. украинцев покидают страну в поисках заработков ежемесячно.
Китайская торговая интернет-площадка AliExpress во вторник, 5 марта, начнёт продавать автомобили в России. Первым партнёром нового проекта станет компания Chery, передаёт издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя площадки.
Пятикратный обладатель Кубка Стэнли, а ныне генеральный менеджер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит», Яри Курри порассуждал о шансах российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.
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Нижегородцы уступали две шайбы за три минуты до конца встречи первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но сумели отыграться в основное время, а во втором овертайме добыли победу над клубом из Казахстана.
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