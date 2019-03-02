Аналитик Forbes: «губительное тщеславие» США сеет катастрофы по всему миру

Нередко, не желая разбираться в сложной ситуации или преследуя собственные цели, Америка в разных уголках мира бросается поддерживать «борцов за свободу», которые на поверку оказываются далеки от демократии. По мнению эксперта Forbes Стива Хэнки, за таким поведением стоит «губительное тщеславие» американских элит, которые верят, что могут изменить мир в соответствии со своими желаниями.

Как писал в своей книге лауреат Нобелевской премии Фридрих Хайек, «губительное тщеславие» человека проявляется в его уверенности, что он может менять мир вокруг в соответствии со своими желаниями. Такое тщеславие прослеживается во всех экономиках с централизованным планированием, пусть даже и руководствуются они действительно благими целями.



Впрочем, несмотря на то что масштабные плановые экономики СССР, Китая и других стран давно ушли в прошлое, «губительное тщеславие», толкающее лидеров на централизованные преобразования, живее всех живых, пишет экономист, профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Хэнки в своей статье для Forbes.



Сторонников «тщеславной централизации» можно легко узнать в лице президента Дональда Трампа и членов его администрации. Немало таких и в сенате, причём в обеих партиях. Любовь к планированию при этом не ограничивается экономикой, но нередко проявляется даже во внешней политике. И именно из-за этого, по словам автора статьи, Америка так часто вмешивается в дела других государств, а мир сегодня «устлан осколками» того, что осталось от деятельности Вашингтона.



Чтобы лучше понять концепцию «губительного тщеславия» во внешней политике США, Хэнки рекомендует книгу известного американского политолога Теда Карпентера под названием «Доверчивая сверхдержава: США поддерживают несуществующие демократические движения за рубежом». В своём исследовании аналитик, по сути, рассматривает десять случаев проявления «губительного тщеславия» США в их иностранных кампаниях.



Так, к примеру, поддерживая оппозиционных контрас в Никарагуа в 80-е, администрация Рональда Рейгана реально верила, что это движение сражается за свободу и независимость. Тем временем на самом деле куда больше, чем о демократии, контрас заботились о том, чтобы получить власть. Похожая ситуация у Рейгана сложилась и с ангольским якобы демократическим лидером Жонашем Савимби, в котором, по словам Карпентера, США не смогли признать «шарлатана-психопата» и тем самым нанесли удар по имиджу Вашингтона.



Оказывая поддержку афганским «борцам за свободу» моджахедам, США сами скорее руководствовались нежеланием быть отрезанными от нефти Персидского залива, чем идеологическими соображениями. Политолог обращает внимание, что в 80-е на моджахедов Вашингтон потратил более $2 млрд, и это больше, чем всё финансирование ЦРУ в тот же период.



«То, как США пытались романтизировать моджахедов, представляя их в образе борцов за свободу, которые должны построить в Афганистане достаточно толерантное секулярное государство, служит примером того, как Вашингтон видел то, что он хотел видеть, а не то, что было в действительности», — утверждает Карпентер.



Впрочем, даже с окончанием холодной войны стремление США выдавать желаемое за действительное в плане «борцов за независимость» никуда не делось. Это подтверждается историей с интервенцией администрации Билла Клинтона на Балканах в конце 90-х годов. По мнению аналитика, США пошли на поддержку «жестокой и сомнительной, с моральной точки зрения», группы — Армии освобождения Косова — лишь потому, что решили упростить для себя слишком сложную этническую и геополитическую картину региона.



Америка продолжала поддерживать движение, даже когда спецпредставитель США на Балканах Роберт Гелдард заявил, что Армия освобождения Косова является «террористической группой». И только после того, как Косово «приобрело независимость благодаря авиаударам НАТО», а движение продолжило ущемлять всех неалбанцев, стало окончательно ясно, какими могут быть негативные последствия американской помощи, когда США «не сумели всё тщательно проверить, прежде чем высылать финансирование».



Похожая ситуация складывалась и с многочисленными «цветными революциями», начиная от «оранжевой» на Украине и заканчивая Ливаном. Почему-то Запад во главе с США надеялся, что все эти государства, хотя никогда и не демонстрировали до этого сильных общественных институтов и политического плюрализма, без труда сумеют построить демократию. Неудивительно, что ожидания американцев на деле оказались далеки от реальности, воцарившейся в странах после смещения старых режимов. В итоге революции вошли в историю как очередной «печальный комментарий» относительно мудрости и этики внешней политики США.



Но одной попытки с Украиной Америке, по всей видимости, было мало. Так что, как известно, Вашингтон вернулся, чтобы поддержать «сомнительную майданскую революцию». Конечно, с одной стороны, США были рады уходу пророссийских властей и смещению Киева на «западную орбиту», но это было сделано слишком дорогой ценой. Поддержка «майдана» Западом была чем-то средним между «фашистским переворотом и демократическим восстанием», считает Карпентер. Казалось, что в ходе революции обошлось без жертв, но потом на границе разразилась война, а страна окончательно погрязла в коррупции.



Не обошёл политолог и вмешательства США последних лет на Ближнем Востоке. Рассмотрев ситуацию с Ираком и Ливией, где после американской поддержки демократических ценностей не прибавилось, в заключение Карпентер говорит о Сирии. По мнению эксперта, американские чиновники опять «действовали в мире своих фантазий», когда настаивали на вторжении в страну, на много лет впоследствии завязшую в гражданской войне.



«К сожалению, мало что свидетельствует о том, что фиаско в Сирии будет последним подобным эпизодом для Соединённых Штатов», — цитирует Карпентера Стив Хэнки. Американские политические элиты явно страдают от «губительного тщеславия», и это делает их настоящими «устроителями катастроф».