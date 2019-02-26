«Не забывайте Вьетнам»: российское посольство ответило генералу США, хвалившему F-35

Рассказывая о способностях истребителей F-35 обходить системы безопасности, начальник Генштаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн намекнул, что если бы страны вроде России или Китая обнаружили самолёт, для них было бы слишком поздно. Как сообщает Business Insider, в ответ на эти слова посольство России в США опубликовало твит, в котором, обыграв слова Гольдфейна, посоветовало Америке «помнить Вьетнам» и заявило, что F-35 «не будет летать один».
Посольство России в США пригрозило американским истребителям - «невидимкам» F-35 в Twitter. По мнению информационного портала Business Insider, публикация на англоязычной странице российского дипведомства появилась в ответ на сделанные ранее заявления начальника Генштаба ВВС США генерала Дэвида Гольдфейна.
'If a Russia... ever was to see an F-35 inside its airspace', we would love to send Chief of Staff of the @usairforce Gen. David L. Goldfein 'message with two words' — ‘remember Vietnam'
'An F-35 will never be alone' pic.twitter.com/hcgg7aJzG1
Посольство России в США: «Если бы какой-нибудь России… довелось увидеть F-35 в своём воздушном пространстве, мы бы с радостью отправили начальнику Генштаба ВВС США генералу Дэвиду Гольдфейну «послание из двух слов»: «Помните Вьетнам». F-35 никогда не будет летать один».
Как отмечает новостной сайт, «загадочное сообщение» сопровождалось «пропагандистским видео времён Вьетнамской войны», на котором советские ракеты сбивали истребители. На фоне этих кадров играет песня, в которой говорится, что неприятелю «не отнять у Вьетнама неба, не отнять у Вьетнама солнца». Business Insider напоминает, что в период Вьетнамской войны США потеряли 1737 самолётов в небе над Вьетнамом, Камбоджой и Лаосом.
По словам ресурса, это сообщение выглядит «странным даже для российского посольства, которое уже не раз публиковало подобные твиты». При этом похоже, что в этом послании были обыграны слова генерала Гольфейна.
Во время своего выступления в Брукингском институте начальник Генштаба ВВС США рассказал об успехах F-35 в недавних учениях, достоинствах «невидимки» в обходе систем безопасности противника и добавил: «Если бы какому-нибудь Китаю, или России, или другому глобальному противнику довелось увидеть F-35 в своём воздушном пространстве, я бы всем им с радостью отправил послания из двух слов: «Мы здесь». Не «я здесь» — F-35 никогда не будет летать один. Мы здесь… Мы за вами следили. Мы знаем, что там у вас происходит, и мы уже обошли все системы обороны, которые, как вы уверены, у вас есть».
По всей видимости, россиянам мысль об американских истребителях в их воздушном пространстве пришлась не по вкусу, пришёл к выводу новостной портал.
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что запланированный ранее реванш между британцем Тайсоном Фьюри и чемпионом организации в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером в ближайшее время не состоится.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли критически отозвался о поединке между обладателем титула организации среди легковесов россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александры Кольцовой о ситуации с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
В Астраханской области в рамках учений расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» проведут боевые пуски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» опубликовал в социальной сети фото, на которых показал состояние газона на домашнем стадионе команды «Екатеринбург Арена» в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее — раз в полгода.
Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова прокомментировала сложившуюся ситуацию с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
Япония выразила протест России в связи с поездкой на Курильские острова спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении сотрудников СБУ и прокуратуры Украины после того, как украинские правоохранительные органы начали расследование в отношении семи российских военнослужащих в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Россия работает со всеми странами, которые озабочены перспективой силового решения ситуации в Венесуэле, а также рассчитывает, что приверженные Уставу ООН страны выступят против подходов США в регионах Южной Америки. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Спасатели обнаружили на месте пожара в жилом доме в городе Мариинск Кемеровской области тела ещё двух погибших, число жертв увеличилось до восьми. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя пресс-службы СУ СК по региону.