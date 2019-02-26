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«Не забывайте Вьетнам»: российское посольство ответило генералу США, хвалившему F-35

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Рассказывая о способностях истребителей F-35 обходить системы безопасности, начальник Генштаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн намекнул, что если бы страны вроде России или Китая обнаружили самолёт, для них было бы слишком поздно. Как сообщает Business Insider, в ответ на эти слова посольство России в США опубликовало твит, в котором, обыграв слова Гольдфейна, посоветовало Америке «помнить Вьетнам» и заявило, что F-35 «не будет летать один».
«Не забывайте Вьетнам»: российское посольство ответило генералу США, хвалившему F-35
Reuters
Посольство России в США пригрозило американским истребителям - «невидимкам» F-35 в Twitter. По мнению информационного портала Business Insider, публикация на англоязычной странице российского дипведомства появилась в ответ на сделанные ранее заявления начальника Генштаба ВВС США генерала Дэвида Гольдфейна.
 

 
Посольство России в США: «Если бы какой-нибудь России… довелось увидеть F-35 в своём воздушном пространстве, мы бы с радостью отправили начальнику Генштаба ВВС США генералу Дэвиду Гольдфейну «послание из двух слов»: «Помните Вьетнам». F-35 никогда не будет летать один».
 
Как отмечает новостной сайт, «загадочное сообщение» сопровождалось «пропагандистским видео времён Вьетнамской войны», на котором советские ракеты сбивали истребители. На фоне этих кадров играет песня, в которой говорится, что неприятелю «не отнять у Вьетнама неба, не отнять у Вьетнама солнца». Business Insider напоминает, что в период Вьетнамской войны США потеряли 1737 самолётов в небе над Вьетнамом, Камбоджой и Лаосом.
 
По словам ресурса, это сообщение выглядит «странным даже для российского посольства, которое уже не раз публиковало подобные твиты». При этом похоже, что в этом послании были обыграны слова генерала Гольфейна.
 
Во время своего выступления в Брукингском институте начальник Генштаба ВВС США рассказал об успехах F-35 в недавних учениях, достоинствах «невидимки» в обходе систем безопасности противника и добавил: «Если бы какому-нибудь Китаю, или России, или другому глобальному противнику довелось увидеть F-35 в своём воздушном пространстве, я бы всем им с радостью отправил послания из двух слов: «Мы здесь». Не «я здесь» — F-35 никогда не будет летать один. Мы здесь… Мы за вами следили. Мы знаем, что там у вас происходит, и мы уже обошли все системы обороны, которые, как вы уверены, у вас есть».
 
По всей видимости, россиянам мысль об американских истребителях в их воздушном пространстве пришлась не по вкусу, пришёл к выводу новостной портал.  
 
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источник
Business Insider США Северная Америка
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