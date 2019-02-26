«Не забывайте Вьетнам»: российское посольство ответило генералу США, хвалившему F-35

Посольство России в США пригрозило американским истребителям - «невидимкам» F-35 в Twitter. По мнению информационного портала Business Insider, публикация на англоязычной странице российского дипведомства появилась в ответ на сделанные ранее заявления начальника Генштаба ВВС США генерала Дэвида Гольдфейна.

'If a Russia... ever was to see an F-35 inside its airspace', we would love to send Chief of Staff of the @usairforce Gen. David L. Goldfein 'message with two words' — ‘remember Vietnam'

'An F-35 will never be alone' pic.twitter.com/hcgg7aJzG1 — Russia in USA (@RusEmbUSA) 22 февраля 2019 г.



Посольство России в США: «Если бы какой-нибудь России… довелось увидеть F-35 в своём воздушном пространстве, мы бы с радостью отправили начальнику Генштаба ВВС США генералу Дэвиду Гольдфейну «послание из двух слов»: «Помните Вьетнам». F-35 никогда не будет летать один».

Как отмечает новостной сайт, «загадочное сообщение» сопровождалось «пропагандистским видео времён Вьетнамской войны», на котором советские ракеты сбивали истребители. На фоне этих кадров играет песня, в которой говорится, что неприятелю «не отнять у Вьетнама неба, не отнять у Вьетнама солнца». Business Insider напоминает, что в период Вьетнамской войны США потеряли 1737 самолётов в небе над Вьетнамом, Камбоджой и Лаосом.

По словам ресурса, это сообщение выглядит «странным даже для российского посольства, которое уже не раз публиковало подобные твиты». При этом похоже, что в этом послании были обыграны слова генерала Гольфейна.

Во время своего выступления в Брукингском институте начальник Генштаба ВВС США рассказал об успехах F-35 в недавних учениях, достоинствах «невидимки» в обходе систем безопасности противника и добавил: «Если бы какому-нибудь Китаю, или России, или другому глобальному противнику довелось увидеть F-35 в своём воздушном пространстве, я бы всем им с радостью отправил послания из двух слов: «Мы здесь». Не «я здесь» — F-35 никогда не будет летать один. Мы здесь… Мы за вами следили. Мы знаем, что там у вас происходит, и мы уже обошли все системы обороны, которые, как вы уверены, у вас есть».

По всей видимости, россиянам мысль об американских истребителях в их воздушном пространстве пришлась не по вкусу, пришёл к выводу новостной портал.