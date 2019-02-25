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Washington Post: жители Окинавы продемонстрировали своё недовольство военным присутствием США

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По итогам референдума, состоявшегося в префектуре Окинава, 72% местных жителей выступили против строительства на территории острова новой американской базы, куда планировалось перенести базу Футэмма, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, избиратели таким образом дали прочувствовать своё недовольство военным присутствием США.
Washington Post: жители Окинавы продемонстрировали своё недовольство военным присутствием США
Reuters
Избиратели японской префектуры Окинава выступили категорически против строительства новой военной базы США на острове, пишет The Washington Post со ссылкой на данные состоявшегося там референдума. Как отмечает издание, это станет новой головной болью как для центрального правительства, так и для американских сил в Японии.
 
На острове Окинава находится самая крупная база США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на которой размещены приблизительно 54 тысячи военных. Американские силы заявляют, что их присутствие на острове жизненно важно не только для обороны Японии, но для поддержания мира в регионе.
 
Но жители Окинавы заявляют, что их маленький остров несёт несправедливое бремя военного присутствия США в Японии, и в это воскресенье они дали прочувствовать своё недовольство.
 
Согласно результатам референдума, 72,2% избирателей отвергли идею строительства базы США в Хэноко на севере острова Окинава. Явка при этом составила 52%.
 
Изначально постройка базы и аэродрома в Хэноко рассматривалась как способ успокоить общественность Окинавы, поскольку целью данной инициативы был перенос базы Футэмма в гораздо менее густонаселённую часть острова.
 
Однако противники этих планов заявляют, что недостаточно просто закрыть базу Футэмма и перенести её в Хэноко: они выступают в целом за сокращение количества военных объектов США на острове.
 
А экологи жалуются на то, что работы по строительству базы в Хэноко приведут к разрушению коралловых рифов и мест обитания ламантинов, сообщает The Washington Post.
 
Как отмечает издание, итоги референдума не имеют обязательной к исполнению силы, однако, по мнению губернатора Окинавы Дэнни Тамаки, они крайне важны. Он уже призвал центральные власти пересмотреть свою позицию по переносу американской базы в Хэноко. 
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Washington Post США Северная Америка
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