Science Alert: ложная тревога на Гавайях показала неготовность американцев к ядерной войне

В результате исследования Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC) выяснилось, что американцы не знают, что делать в случае ядерного удара. К такому выводу эксперты пришли после анализа нескольких тысяч сообщений в Twitter, которые были опубликованы жителями Гавайев вскоре после прошлогоднего ложного сообщения о ракетной угрозе, сообщает Science Alert.

В начале прошлого года более миллиона гавайцев увидели на экранах телефонов, телевизоров и на рекламных щитах тревожное сообщение. В нём жителей островного штата призывали искать укрытие от приближающейся баллистической, возможно ядерной, ракеты.

Впоследствии выяснилось, что тревога была ложной. Ошибка произошла из-за банального несоблюдения технических норм. Но в 8:07 13 января 2018 года никто на Гавайях об этом не знал, пишет Science Alert.

Разумеется, началась массовая паника. Родители запихивали детей в ливневую канализацию. Люди в отчаянии звонили и писали текстовые сообщения своим близким, чтобы попрощаться навсегда. Спасаясь от предполагаемого ракетного удара, семьи забирались в ванны.

Кроме того, во время инцидента гавайцы опубликовали множество твитов. Несколько тысяч сообщений, написанных в течение 76 минут после оповещения, были исследованы Центром контроля и профилактики заболеваний США (CDC).

В результате анализа выяснилось, что многие американцы просто-напросто не имеют ни малейшего представления о том, как вести себя в экстренной ситуации. Более того, даже после официального опровержения некоторые сомневались, что новой информации правительства можно доверять.

По словам исследователей, американцы отвыкли от учебных тревог, а способность мгновенно обмениваться информацией через социальные сети лишь усугубляет ситуацию. Поэтому авторы доклада считают, что в случае реальной опасности необходимо давать населению чёткие указания.

Несвязанные с CDС эксперты также полагают, что власти США должны как можно быстрее публиковать официальную информацию после первого предупреждения, чтобы предотвратить распространение дезинформации и слухов, отмечает издание.