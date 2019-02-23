Bild: путинский «Посейдон» успешно справился с полевыми испытаниями

Российское министерство обороны провело успешные испытания беспилотного подводного аппарата с ядерным боезарядом «Посейдон», сообщает Bild. Главная задача дрона — уничтожение укреплённых военно-морских баз противника. Первая атомная подлодка с этим устройством на борту будет спущена на воду уже весной, отмечает немецкое издание.
Путинский «Посейдон» бороздит водные просторы. Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором показаны успешные полевые испытания беспилотного подводного аппарата с ядерным боезарядом.
По информации российских СМИ, главная задача комплекса «Посейдон» — уничтожение укреплённых военно-морских баз противника. Благодаря ядерной силовой установке подводный беспилотник может развивать скорость до 200 километров в час. По имеющейся информации, глубина его погружения превышает 1000 метров.
Российское агентство ТАСС сообщает, что у дрона практически неограниченная дальность плавания. Максимальная сила взрыва равна двум мегатоннам. Беспилотным аппаратом оснастят атомные подводные лодки нового поколения, которые создаются в рамках проекта под названием 949А «Белгород».
В среду Путин объявил, что уже весной первая подлодка-носитель «Посейдона» будет спущена на воду.
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