Немецкий политик: безопасность в Европе возможна только с Россией

Мир стоит на пороге новой ядерной гонки вооружений. В этот раз устрашение, однако, может не сработать, и поэтому недостаточно «просто тыкать в Россию пальцем», предупреждает в статье для Frankfurter Rundschau депутат немецкого парламента, член Парламентской ассамблеи НАТО Юрген Триттин.

Мир стоит на пороге новой ядерной гонки вооружений. В этот раз устрашение может не сработать, и поэтому недостаточно «просто тыкать пальцем в Россию», пишет в статье для немецкой газеты Frankfurter Rundschau депутат бундестага от партии «Союз-90/Зеленые», член Парламентской ассамблеи НАТО Юрген Триттин.

После Парижского соглашения по климату, иранской ядерной сделки и соглашения с ЮНЕСКО Соединённые Штаты также «отправили на свалку» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Действиям нынешней администрации США свойственны хаотичная деструктивность Дональда Трампа и неоконсервативная агрессия Пенса и Болтона. Это токсичная смесь, и она представляет угрозу для безопасности Европы», — констатирует Триттин.

Новая ядерная гонка вооружений, определённо, коснётся и Европы, утверждает немецкий политик и выражает своё недовольство тем, как европейские страны реагируют на эту угрозу.

«Указывать только на Россию, как это делает министр иностранных дел Германии Хайко Маас, не поможет. Увеличение же военных расходов в два раза, как обещала в Мюнхене Меркель при поддержке министра финансов ФРГ Олафа Шольца, скорее подстегнёт гонку вооружений», — убеждён Триттин.

По мнению депутата немецкого парламента, настало время для европейской инициативы по разоружению.

«Ведь безопасность в Европе возможна только с Россией. Североатлантический альянс должен не только предложить убрать свое тактическое ядерное оружие из Европы, но и отказаться от американской системы ПРО — если Россия также будет готова сделать шаги к разоружению, — призывает Юрген Триттин. — Это была бы сделка, основанная на взаимных интересах: Европа снижает ядерную угрозу для своей безопасности, а Российская Федерация — угрозу для своей экономики».