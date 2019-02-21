Обозреватель CNN: Путин опасается за судьбу СНВ-III — хотя и не заявил об этом прямо

В своём послании Федеральному собранию Владимир Путин выступил в адрес Запада с неприкрытой угрозой, а его «задиристая» риторика в какой-то мере заставляет вспомнить о советских временах, заявила обозреватель CNN Сьюзан Глассер. Тем не менее, по её мнению, хотя российский лидер в своей речи ни единым словом не обмолвился о договоре СНВ-III, он явно беспокоится за его судьбу, так как подобные соглашения придают России вес на международной арене.

Так что же теперь делать Западу? С нами на связь из нашей вашингтонской студии выходит аналитик по вопросам мировой политики CNN, а также штатный корреспондент в The New Yorker Сьюзан Коллинс. Всегда рад вас видеть, Сьюзан. Что вы думаете на этот счёт (о послании Путина Федеральному собранию. — ИноТВ)? То, о чём говорилось в репортаже Фреда все расценили как скрытую угрозу, но я бы не сказал, что она была скрытая.



СЬЮЗАН ГЛАССЕР, аналитик по вопросам мировой политики CNN: По-моему, вы правы. «Скрытый» это не то слово, которое может охарактеризовать эту угрозу. Хвастливая, агрессивная, задиристая риторика, которая в какой-то степени возвращает нас в советские времена. Все это смахивает на карикатуру, однако Советы и русские после них, а также Путин очень многое вложили в контроль над вооружениями — в сферу, которая придаёт им веса на международной арене и ставит их на уровень сверхдержавы США.

Так что им действительно не нравится, что США выходят из ДРСМД, даже несмотря на то, что Вашингтон заявляет, что это соглашение нарушила именно Россия, что и привело к такому исходу. Мне кажется, что мы наблюдаем за развалом оставшихся договоров времён холодной войны.



Хотя президент Путин и не сказал об этом, он беспокоится, что следующим на очереди будет СНВ-III, который он подписал* с Бараком Обамой. Это соглашение утратит силу в следующем году, и сейчас есть намёки на то, что нынешняя администрация в Вашингтоне не слишком заинтересована в продлении этого договора или даже обсуждении будущего после него и расторжения ДРСМД. Такое ощущение, что мы оказались в мировой системе, в которой становится всё меньше и меньше правил, регулирующих будущую гонку вооружений.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 21 февраля 2019 года.



*Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).