Министр обороны ФРГ: с ВВП меньше, чем у Италии, Россия не выдержит напряжения «на всех направлениях»

В долгосрочной перспективе даже такая страна, как Россия, не сможет выдержать «напряжения на всех направлениях», заявила в интервью Süddeutsche Zeitung глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен. «Её валовый внутренний продукт меньше, чем у Италии, и он сильно зависит от цен на энергоресурсы», — пояснила немецкий министр.

Времена холодной войны, ядерной гонки вооружений, страха и демонстраций протеста не вернутся, заявила в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

«История просто так не повторяется. Старая модель холодной войны по принципу «Вооружаешься ты — вооружаюсь я» сегодня больше не работает. Список угроз стал гораздо длиннее: терроризм, хакерские и гибридные атаки», — пояснила фон дер Ляйен.

Что же касается Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то его расторжение, подчеркнула глава Министерства обороны ФРГ, конечно же, непосредственно скажется на безопасности Европы.

«В течение многих лет накапливались свидетельства того, что Российская Федерация нарушает соглашение. Россия разработала и разместила запрещённые ракеты средней дальности. Это, однако, произошло за нашими спинами», — отметила Урсула фон дер Ляйен.

В связи с этим министр обороны Германии призвала страны — члены Североатлантического альянса выступить в этом вопросе единым фронтом.

«НАТО должно дать соответствующий и взвешенный ответ. Кроме того, мы должны сигнализировать Москве: мы не хотим иметь противника в лице России. В конечном счёте в этом тесно взаимосвязанном мире всем пойдут на пользу хорошие отношения и заслуживающий доверия контроль над ядерными вооружениями», — выразила уверенность глава Минобороны ФРГ.

Впрочем, в долгосрочной перспективе, по мнению фон дер Ляйен, даже такая страна, как Российская Федерация, не сможет «выдержать напряжения по всем направлениям».

«Россия ведёт военные действия не только в Сирии и на Украине. При этом её валовый внутренний продукт меньше, чем у Италии. К тому же он сильно зависит от цен на энергоресурсы. Россия пошла на конфликт с Западом, и это колоссально обременяет её экономику. В свою очередь, мы должны сделать всё для того, чтобы убедить российскую сторону вернуться к выполнению условий договора», — констатировала министр обороны Германии.