Писательница: американцам вновь нужны страшные сюжеты о ядерной войне

Несмотря на то что вероятность ядерной войны в настоящий момент стала такой высокой, какой не бывала со времён холодной войны, популярная культура, к несчастью, практически прекратила предупреждать публику об опасности «атомного разорения», пишет в своей статье для The Washington Post писательница Чарли Джейн Андерс.

Как подчёркивает Андерс, риски, стоящие перед миром сейчас, многократно возросли — к ним относится и более агрессивная позиция администрации президента США Дональда Трампа, выраженная в её докладе по итогам обзора состава и количества американских ядерных сил, и в выходе Вашингтона из ключевых соглашений с Россией и Ираном, и обострение отношений между Индией и Пакистаном, и, наконец, ослабление международных организаций, включая ООН. Тем не менее, как утверждают американские исследователи, как политики, так и простые граждане, перед которыми они, по идее, несут ответственность, просто не понимают, насколько нестабильна ситуация на планете, пишет автор.

По мысли Андерс, одна из причин такого опасного невежества — то обстоятельство, что режиссёры, музыканты и писатели практически прекратили генерировать сюжеты, предупреждающие людей о высокой вероятности ядерного конфликта и его страшных последствиях.

«Когда-то популярная культура была полным-полна атомными грибами и ядерными зимами. Средства массовой информации через самые разные произведения — начиная от серьёзно-предупредительного фильма «На последнем берегу» и заканчивая сатирически-абсурдным «Доктором Стрейнджлавом» — постоянно трубили тревогу, предупреждая нас о том, куда мы движемся. Писатели — например, Курт Воннегут — и музыканты — включая Принса и Тома Лерера — были просто помешаны на склонности человека к самоуничтожению; носился с этой темой и Джеймс Кэмерон в своём фильме «Терминатор», — вспоминает автор. Как полагает Андерс, хотя сюжеты о ядерной войне и постапокалиптическом мире, с художественной точки зрения, были зачастую лишь удобным способом «повысить ставки» и придать драматичности тому или иному произведению, они также выполняли важную функцию, «предупреждая американцев об очень даже настоящей угрозе».

По мнению Андерс, сейчас людям необходимы новые сюжеты, которые смогут их растрясти. При этом авторам, которым претят заезженные ещё много лет назад темы противостояния Москвы и Вашингтона, не стоит беспокоиться, считает она. «Творцы, ищущие новые и страшные постапокалиптические cюжетные линии, могут, к примеру, припомнить о том, что даже «ограниченный» обмен ядерными ударами с применением примерно 100 бомб той же мощности, что и оружие, использованное в Хиросиме, может иметь далекоидущие последствия, включая гибель сельхозкультур и масштабный голод, который затронет людей, находящихся далеко от взрыва», — отмечает автор.

Масштабы ядерной войны так велики, что представить их непросто — и именно поэтому книги, фильмы и телесериалы в прошлом сыграли такую важную роль, помогая людям увидеть самые худшие сценарии, в заключение подчёркивает Андерс. «Теперь же, когда риски вновь высоки, многие из нас отказываются даже признавать, что опасность существует. Нам нужна гражданская активность, но мы также нуждаемся и в новых сюжетах, которые заставят нас выступить против этого кошмара, пока ещё не поздно», — убеждена писательница.