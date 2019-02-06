Постпред США при НАТО: «Мы не собираемся развёртывать в Европе ядерные ракеты»

Вашингтон не собирается развёртывать в Европе ядерные ракеты наземного базирования, успокоила европейцев постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. После выхода из ДРСМД американцы будут использовать для защиты от «новых российских ракет» не ядерные, а традиционные средства, заявила она в интервью Der Tagesspiegel.

После выхода из ДРСМД США рассмотрит все риски, связанные с новой ситуацией, и разработает новую стратегию устрашения России, чтобы та не воспользовалась своими «новыми ракетными системами», заявила в интервью Der Tagesspiegel постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. В ходе этого процесса американцы будут поддерживать тесный контакт со своими союзниками и сообщать им о каждом шаге, подчеркнула она.



По её словам, у России есть от «трёх до четырёх дивизионов с ракетами», нарушающими договор. Они были созданы за последние «пять-восемь лет». Она заверила, что США не ввязываются в новую гонку вооружений, а только обороняются от тех систем, которые уже есть у Кремля.



Хатчинсон также заверила европейцев, что Америка не собирается развёртывать на их территории ядерные ракеты: «Во всех наших брифингах мы специально для наших союзников подчёркивали, что для защиты от российских ракет средней дальности мы будем использовать не ядерные, а традиционные средства. Мы не собираемся развёртывать в Европе ядерные ракеты наземного базирования».



Несмотря на разные позиции стран-членов НАТО по поводу размещения на их территории ядерного вооружения США, Хатчинсон убеждена, что в альянсе нет раскола. Причина, по которой члены альянса поддержали выход Вашингтона из ДРСМД заключалась в том, что США предоставили все необходимые доказательства «нарушений» с российской стороны, утверждает она: «Именно поэтому наши союзники полностью нас поддержали и также заявили, что Россия нарушила договор, и у США действительно нет другого выхода, кроме как обороняться. Но мы не собираемся размещать что-либо в какой-либо стране без консультаций и разрешения», — подчеркнула Хатчинсон.