CBS Sacramento рассказал о тревожных настроениях калифорнийцев из-за риска ядерного удара со стороны России

Американские журналисты решили поинтересоваться у жителей Сакраменто, как они отреагировали на сообщение о том, что в случае третьей мировой войны их город может стать одной из первых целей ядерного удара со стороны России. Как выяснилось, некоторых горожан эта новость заставила понервничать.

Сегодня в эфире российского телевидения появилась наводящая на тревожные мысли карта, на которой Сакраменто был обозначен в качестве цели для ядерного удара.

ВЕДУЩИЙ: В этом репортаже говорилось о том, что ракеты, которые разрабатывает Россия, могут уничтожить авиационный парк Мак-Клеллан за считанные минуты. Этим вечером мы узнаем, как отреагировали на это местные жители, который в случае третьей мировой войны могут попасть под первый удар.

КРИСТИНА ФОЛКЕНХЭГЕН, местная жительница: Да, не буду врать, я немного нервничаю.

Кристина Фолкенхэген удивлена, узнав, что Парк Мак-Клеллан всё ещё может стать целью российских ядерных ракет. Её семья живёт в районе бывшей базы ВВС. И, разумеется, новость о том, что ваш дом является потенциальным эпицентром ядерного удара, заставляет немного понервничать.

КРИСТИНА ФОЛКЕНХЭГЕН: Но она ведь уже не действуют. Безумие какое-то. Надеюсь, что это неправда.

ДМИТРИЙ КИСЕЛЁВ, ведущий программы «Вести недели»: Мак-Клеллан в Калифорнии.

В этой программе на российском телеканале Мак-Клеллан обозначен как одна из целей для возможного ядерного ракетного удара России по США, даже несмотря на то что эта база ВВС была закрыта 18 лет назад. Так какую же стратегическую ценность сейчас представляет Мак-Клаллен?

РОКСЭЙН ЙОНН, экс-директор Авиационно-космического музея Калифорнии: Я бы, вероятно, сказала: почти нулевую.

Роксэйн Йонн работала на этой базе. Она — бывший исполнительный директор Авиационно-космического музея Калифорнии в Мак-Клеллане. По её словам, база активно использовалась во время конфликтов в Корее и во Вьетнаме и служила авиационно-технической базой. Но после окончания холодной войны, в ней больше не было необходимости.

РОКСЭЙН ЙОНН: Нет нужды держать столько баз и такое большое количество объектов для различной деятельности, поскольку это больше соответствует требованиям времени, да и технологии теперь другие.

В настоящее время Мак-Клеллан более всего известен благодаря размещённой здесь базе для авиапарка пожарных самолётов, принадлежащих Департаменту лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии. Там также размещены поисково-спасательные самолёты дальнего действия. А аэропорт теперь находится в частном владении и является примером того, как можно эффективно использовать закрытые военные объекты.

РОКСЭЙН ЙОНН: Макклеллан — это на самом деле одна из лучших историй успешного закрытия базы благодаря тому, что её стали использовать в гражданских целях.

Но теперь некоторых людей в Сакраменто вновь тревожит перспектива возможного ядерного удара, в то время как в мире, возможно, разгорается новая холодная война.

КРИСТИНА ФОЛКЕНХЭГЕН: Не пора ли переезжать? (смеётся) А мне следует переехать?

Хотя Кремль не прокомментировал* этот репортаж, показанный по российскому телеканалу, однако Путин заявил, что Россия не хочет новой гонки вооружений.



Дата выхода в эфир 26 февраля 2019 года.

* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)