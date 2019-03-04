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1+1: во Львове лишь с третьей попытки снесли «аварийный» Монумент славы

Материал представлен в переводе ИноТВ
В украинском Львове с третьей попытки снесли стелу Монумента славы. Как передаёт «1+1», монумент, не попавший под действие закона о декоммунизации, был признан городским советом аварийным.
Во Львове снесли 30-метровую стелу Монумента славы. Конструкцию повалили ночью лишь с третьей попытки. Сначала бетонную конструкцию, покрытую гранитными плитами, безуспешно пытались демонтировать альпинисты, но в итоге её решили снести.
 
Остатки бетонной стелы будут разбивать уже на земле. Решение о демонтаже стелы городской совет Львова принял год назад. Конструкцию признали аварийной. Само решение было скандальным. В прошлом году в мае около комплекса происходили столкновения левых и правых активистов из-за идеологических разногласий. 
 
Монумент не попал под действие закона о декоммунизации. Местные власти хотят объявить конкурс на лучшее обустройство места вокруг памятника. 
 
Дата выхода в эфир 04 марта 2019 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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