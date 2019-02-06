CNN: с молотком против основоположника коммунизма — вандалы осквернили могилу Карла Маркса

В результате нападения вандалов серьёзные повреждения получил памятник на могиле Карла Маркса, сообщил CNN. Ощущение, что кто-то набросился с молотком, приводит телеканал заявление руководства Хайгейтского кладбища в Лондоне. В публикации отмечается, что подобные нападения случаются, но не часто. В этот раз сильно пострадала белая мраморная панель и сделанная на ней надпись.
Вандалы осквернили могилу известного немецкого политического философа, социалиста и революционера Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне, информирует CNN на своём интернет-сайте.
«Такое ощущение, что кто-то набросился на неё с молотком», — сообщило руководство кладбища в Twitter. В администрации кладбища также пообещали восстановить памятник настолько, насколько это будет возможно.
Глава траста «Friends of Highgate Cemetery» Иан Дангавелл сообщил CNN, что нападения на могилу Маркса происходят «не слишком часто, но регулярно». Самый неприятный инцидент произошёл в 1970 году, когда была совершена попытка уничтожить надгробие с помощью самодельного взрывного устройства. За последние годы мемориал несколько раз обливали краской, а однажды неизвестный «попытался стащить голову Карла Маркса с надгробия, обвязав её верёвкой».
Однако, именно последнее нападение нанесло памятнику наибольший ущерб: утеряны несколько кусков белой мраморной панели, и отбиты буквы сделанной на ней надписи.
Карл Маркс (1818 – 1883) писал о революционных идеях классовой борьбы, недостатках капитализма и человеческом труде. Его наиболее значимые труды - «Манифест коммунистической партии», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» и «Капитал». Карл Маркс оказал огромное влияние на политические движения по всему миру, в особенности в России, Китае и на Кубе, напоминает CNN.
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников не попал в заявку на второй матч полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс», продолжая восстанавливаться от повреждения, полученного во время драки с соотечественником Александром Овечкиным.
Серебряный призёр Олимпиады-2002 Илья Авербух сравнил уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе с аналогичным случаем между спортсменом Алексеем Ягудиным и наставником Алексеем Мишиным.
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен игрой своих подопечных в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), при этом заявив, что быстрый гол «Краснодара» спутал все карты армейцам.
По окончании турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3 президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт остался недоволен выступлением российского бойца Дмитрия Смолякова, который в первом раунде уступил экс-игроку в американский футбол Грегу Харди.
Нижегородский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» одержал победу над сборной Великобритании по хоккею в контрольном матче в рамках подготовки национальной команды к чемпионату мира 2019 года.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что не сумел встретиться с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором в Майами, потому встреча перенесена в Лос-Анджелес.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович прокомментировал RT заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что в случае реализации двух проектов поставок компания может стать основным экспортёром газа в КНР.