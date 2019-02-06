CNN: с молотком против основоположника коммунизма — вандалы осквернили могилу Карла Маркса

В результате нападения вандалов серьёзные повреждения получил памятник на могиле Карла Маркса, сообщил CNN. Ощущение, что кто-то набросился с молотком, приводит телеканал заявление руководства Хайгейтского кладбища в Лондоне. В публикации отмечается, что подобные нападения случаются, но не часто. В этот раз сильно пострадала белая мраморная панель и сделанная на ней надпись.

Вандалы осквернили могилу известного немецкого политического философа, социалиста и революционера Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне, информирует CNN на своём интернет-сайте.

«Такое ощущение, что кто-то набросился на неё с молотком», — сообщило руководство кладбища в Twitter. В администрации кладбища также пообещали восстановить памятник настолько, насколько это будет возможно.

Глава траста «Friends of Highgate Cemetery» Иан Дангавелл сообщил CNN, что нападения на могилу Маркса происходят «не слишком часто, но регулярно». Самый неприятный инцидент произошёл в 1970 году, когда была совершена попытка уничтожить надгробие с помощью самодельного взрывного устройства. За последние годы мемориал несколько раз обливали краской, а однажды неизвестный «попытался стащить голову Карла Маркса с надгробия, обвязав её верёвкой».

Однако, именно последнее нападение нанесло памятнику наибольший ущерб: утеряны несколько кусков белой мраморной панели, и отбиты буквы сделанной на ней надписи.

Карл Маркс (1818 – 1883) писал о революционных идеях классовой борьбы, недостатках капитализма и человеческом труде. Его наиболее значимые труды - «Манифест коммунистической партии», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» и «Капитал». Карл Маркс оказал огромное влияние на политические движения по всему миру, в особенности в России, Китае и на Кубе, напоминает CNN.