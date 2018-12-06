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УП: во Львове пытались разбить скульптуры на польском военном кладбище

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Неизвестные предприняли попытку разбить скульптуры на польском военном кладбище в украинском Львове. Как передаёт «Украинская правда», к утру конструкции были восстановлены, однако злоумышленников задержать не удалось. По словам заместителя городского главы Андрея Москаленко, произошла «очередная попытка провокации».
УП: во Львове пытались разбить скульптуры на польском военном кладбище
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На Лычаковском кладбище в украинском Львове злоумышленники предприняли попытку разбить скульптуры львов. Как пишет «Украинская правда», об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Около 2 часов ночи на польских военных захоронениях Лычаковского кладбища была совершена попытка разбить конструкции львов. К утру эти конструкции восстановили, но злоумышленников задержать не удалось», —  говорится в сообщении.

По словам заместителя городского главы Андрея Москаленко, произошла «очередная попытка провокации».
 
«Сейчас продолжаются следственные действия. Полиция и СБУ были сразу вызваны на место. Учитывая системность провокаций, Львовский городской совет требует от правоохранительных органов эффективных действий по расследованию и недопущению дальнейших подобных случаев», — говорится в сообщении.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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