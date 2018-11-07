Левый берег: вандалы разгромили польское кладбище на Украине

09:54
Эксперт оценил данные о двукратном сокращении пенсий на Украине
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT сокращение минимальной пенсии и размера прожиточного минимума на Украине за пять лет более чем в два раза.
09:53
Опрос показал отношение немцев к «шумным» туристам из России
Британцы и россияне возглавили рейтинг туристов, которые чаще всего доставляют неудобства жителям Германии во время посещения немецких городов, пишет Die Welt со ссылкой на результаты опроса.
09:43
Экс-первая ракетка мира Маррей планирует завершить карьеру в 2019 году
Британский теннисист экс-первая ракетка мира Энди Маррей заявил о намерении завершить профессиональную карьеру в этом году из-за травмы бедра.
09:33
Экс-главе Nissan предъявлены новые обвинения
Прокуратура Токио выдвинула новые обвинения в отношении бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, передаёт Kyodo.
09:22
«Сан-Антонио» в овертайме обыграл «Оклахому» в НБА, Олдридж набрал 56 очков
«Сан-Антонио Спёрс» во втором овертайме победил «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
09:20
Катар выделит $1 млрд на восстановление Ирака
Катар предоставит Ираку $1 млрд на восстановление инфраструктуры страны. Об этом сообщили в информационном бюро Министерства иностранных дел Катара.
09:06
Два бензовоза провалились под лёд в Якутии
Два бензовоза провалились под лёд в Якутии. Автомобили совершили несанкционированный выезд для переправы, однако застряли недалеко от населённого пункта Мегино-Алдан.
09:03
Овечкин подарил юной болельщице клюшку после победы над «Бостоном»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал подарок юной болельщице после победы над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:55
«Вашингтон» взял верх над «Бостоном» в НХЛ благодаря дублю Овечкина
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:53
The Economist назвал рубль самой недооценённой валютой
Журнал The Economist, проанализировав стоимость мировых валют с помощью индекса бигмака, пришёл к выводу, что рубль является самой недооценённой валютой мира.
08:42
Передача Кучерова и 26 сейвов Василевского помогли «Тампе» одолеть «Каролину» в НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:38
Генерал США рассказал об оружии «четвёртого измерения» в России и Китае
Бывший военный США генерал-майор Говард Томпсон рассказал о вооружении «четвёртого измерения», которым овладели Россия и Китай. По словам офицера, Соединённые Штаты также нуждаются в развитии оборонной отрасли.
08:27
Китайский аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки обратной стороны Луны
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки поверхности обратной стороны Луны.
08:24
Дубль Панарина помог «Коламбусу» в овертайме победить «Нэшвилл» в матче НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» в овертайме переиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:14
Цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
08:10
«Барселона» уступила «Леванте» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании
«Барселона» на выезде потерпела поражение от «Леванте» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.
08:01
Названы самые популярные отрасли у российских изобретателей в 2018 году
Наиболее популярными отраслями для российских изобретателей в 2018 году стали информационные технологии, радиотехника, ядерная энергетика, строительство газопроводов и нефтепроводов. Об этом RT рассказали в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).
07:45
В Москве 11 января ожидается до -12 °С
В Москве в пятницу, 11 января, ожидается до -12 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
07:34
В Госдуме предлагают приравнять системы нагревания табака к сигаретам
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в Минздрав обращение (есть в распоряжении RT), в котором предлагает запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять их к обычным сигаретам.
07:25
Су Чжэньчан стал новым премьер-министром Тайваня
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь назначила бывшего лидера Демократической прогрессивной партии (ДПП) Су Чжэньчана на пост премьер-министра.
07:12
CNN: США начали транспортировку военной техники из Сирии
Соединённые Штаты приступили к переброске военной техники из Сирии в соответствии с планами по выводу американских войск из этой страны.
06:58
Три человека погибли в результате опрокидывания судна у побережья Южной Кореи
Рыболовецкое судно, на борту которого находились 14 человек, перевернулось у берегов Южной Кореи.
06:47
На Украине заявили о двукратном сокращении пенсий
Минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократились более чем в два раза. Об этом заявил лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте организации.
06:29
Трамп заявил, что имеет полное право на введение режима ЧП в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право ввести режим чрезвычайного положения в стране для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.
06:13
СК прекратил уголовное дело в отношении Мотузной
В Барнауле следователи прекратили уголовное дело в отношении Марии Мотузной, которая обвинялась в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
05:57
В США умерла актриса Верна Блум
Актриса Верна Блум умерла в городе Бар-Харбор (штат Мэн) на 81-м году жизни. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление её семьи.
05:46
NYT: Мюллер изучает список украинцев, посетивших инаугурацию Трампа
Спецпрокурор США по делу о «российском вмешательстве» Роберт Мюллер изучает список украинских политиков и бизнесменов, присутствовавших на инаугурации американского лидера Дональда Трампа.
05:29
Мнучин заявил о намерении США продолжить санкционную политику против России
США намерены продолжать проводить жёсткую санкционную политику в отношении России. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин по итогам закрытого брифинга с членами палаты представителей.
05:12
В МЧС сообщили о ликвидации пожара в мечети в Омске
Пожарные ликвидировали возгорание в мечети в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
04:58
Умер звукорежиссёр «Матрицы» Грегг Рудлофф
Трёхкратный обладатель премии «Оскар» звукорежиссёр Грегг Рудлофф умер на 64-м году жизни. Об этом сообщает Variety.
04:40
WP: Белый дом начал создавать условия для введения режима ЧП в США
Белый дом начал создавать условия для введения в США режима чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
04:21
Пожар произошёл в мечети в Омске
В мечети в Омске произошёл пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
04:01
В России начали продавать яйца в упаковках по девять штук
В российских магазинах начали продавать яйца, расфасованные в упаковки по девять штук. Фото новой упаковки появилось в социальных сетях.
03:51
Российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме США
Российские дипломаты посетили арестованную в США россиянку Марию Бутину с очередным визитом. Об этом сообщили в посольстве России в Вашингтоне.
03:33
Источник сообщил о внедрении видеонаблюдения на всех этапах сборки кораблей «Союз»
РКК «Энергия» внедрила технологии видеонаблюдения на всех этапах сборки космических кораблей «Союз» после ситуации с обнаружением отверстия в бытовом отсеке «Союза МС-09».
03:16
Мнучин заявил о возможном визите вице-премьера КНР в США
Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ может посетить Вашингтон в январе для проведения торговых переговоров. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин на брифинге.
02:59
Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник Zhongxin 2D
Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник Zhongxin 2D, сообщает «Синьхуа».
02:46
Помпео прокомментировал ситуацию с автокефалией на Украине
Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии новой церкви Украины. Об этом говорится в заявлении Госдепа.
02:31
В Нижнем Новгороде произошёл пожар в производственном здании
В производственном здании в Нижнем Новгороде произошёл пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
02:14
В сенате США призвали Трампа ввести режим ЧП в стране для строительства стены на границе
Американский сенатор Линдси Грэм полагает, что президенту США Дональду Трампу следует ввести режим чрезвычайного положения для согласования финансирования строительства стены на границе с Мексикой.
01:58
Госдеп прокомментировал результаты президентских выборов в ДРК
Соединённые Штаты рассчитывают на «разъяснения» по поводу результатов подсчёта голосов на президентских выборах в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом говорится в заявлении Госдепа.
01:43
На Украине пять человек пострадали при вспышке метана на шахте
На шахте в украинском Павлограде произошла вспышка метана, пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга «ДТЭК», которому принадлежит шахта.
01:23
Пассажирский поезд и грузовик столкнулись в Словакии
Пассажирский поезд и грузовой автомобиль столкнулись в районе города Чадца в Словакии. Об этом сообщила представитель управления пожарной охраны республики Катарина Крижанова.
01:08
Юнкер заявил, что Румыния должна присоединиться к Шенгенской зоне
Румыния должна стать частью Шенгенской зоны. Такое мнение выразил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на церемонии по случаю принятия Румынией председательства в Совете ЕС.
00:55
Главный тренер сборной России по скелетону высказался об отмене соревнований ЧЕ из-за снегопада
Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан прокомментировал решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отменить соревнований чемпионата Европы по скелетону, которые должны были пройти в рамках этапа Кубка мира в немецком Кёнигзее.
00:52
Аргентина запретила въезд в страну чиновникам из Венесуэлы
Аргентина вводит запрет на въезд для высокопоставленных чиновников из Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Аргентины.
00:37
Экипаж Каргинова выиграл четвёртый этап ралли-марафона «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место на четвёртом этапе ралли-марафона «Дакар» 2019 года в классе грузовиков.
00:21
Более 40 тысяч женщин в Саудовской Аравии получили водительские права
В Саудовской Аравии более 40 тыс. женщин получили водительские права после вступления в силу королевского указа, разрешающего женщинам водить автомобиль.
00:19
Моуринью рассказал, что не ведёт переговоров ни с «Реалом», ни с другими клубами
Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию СМИ о своём возможном возвращении в мадридский «Реал» либо в миланский «Интер».
00:09
Моуринью заявил, что не намерен возглавлять «Бенфику»
Португальский специалист Жозе Моуринью опроверг информацию СМИ о своём возможном назначении главным тренером лиссабонской «Бенфики».