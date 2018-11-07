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Левый берег: вандалы разгромили польское кладбище на Украине

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Неизвестные повалили кресты на польском кладбище в городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины. Как пишет «Левый берег», местные жители возмущены таким поступком неизвестных и думают, что это может быть провокацией.
Левый берег: вандалы разгромили польское кладбище на Украине
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В городе Коломыя Ивано-Франковской области неизвестные повалили кресты на польском кладбище. Как передаёт «Левый берег», об этом сообщила общественная активистка Лилиана Одосий.

«Польская община восстанавливает в городе старые могилы своих земляков, в частности обновили кресты, в память о погибших в 1918-1919 годах под Коломыей. Их освятили две недели назад», — написала активистка.

Местные жители возмущены таким поступком неизвестных и думают, что это может быть провокацией. 

Как напоминает издание, по данным директора Института национальной памяти Владимира Вятровича, в 2017 году было зафиксировано четыре случая осквернения польских памятников на Украине. На украинских местах памяти в Польше в 2014-2017 годах произошли 15 актов вандализма. 

 
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