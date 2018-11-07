Левый берег: вандалы разгромили польское кладбище на Украине

09:54 Эксперт оценил данные о двукратном сокращении пенсий на Украине Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT сокращение минимальной пенсии и размера прожиточного минимума на Украине за пять лет более чем в два раза.

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09:33 Экс-главе Nissan предъявлены новые обвинения Прокуратура Токио выдвинула новые обвинения в отношении бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, передаёт Kyodo.

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09:20 Катар выделит $1 млрд на восстановление Ирака Катар предоставит Ираку $1 млрд на восстановление инфраструктуры страны. Об этом сообщили в информационном бюро Министерства иностранных дел Катара.

09:06 Два бензовоза провалились под лёд в Якутии Два бензовоза провалились под лёд в Якутии. Автомобили совершили несанкционированный выезд для переправы, однако застряли недалеко от населённого пункта Мегино-Алдан.

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