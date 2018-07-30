Daily Mail: звезду Трампа на «Аллее славы» охраняют «русские солдаты»
Звезду президента США Дональда Трампа на голливудской «Аллее славы» теперь охраняют двое мужчин, одетых в «советскую военную форму», передаёт Daily Mail. Это случилось после серии атак, совершённых на памятный знак на этой неделе.
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