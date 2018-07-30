Daily Mail: звезду Трампа на «Аллее славы» охраняют «русские солдаты»

Звезду президента США Дональда Трампа на «Аллее славы» Голливуда теперь охраняют двое мужчин, одетых в советскую военную форму, передаёт Daily Mail. Издание отмечает, что звезда превратилась в эпицентр протестов и уже несколько раз страдала от рук вандалов.

Звезду президента США Дональда Трампа на голливудской «Аллее славы» теперь охраняют двое мужчин, одетых в «советскую военную форму», передаёт Daily Mail. Это случилось после серии атак, совершённых на памятный знак на этой неделе.

Издание напоминает, что звезда стала эпицентром протестов после того, как один из противников президента, 24-летний Остин Клэй, разбил её киркой. После данного инцидента у звезды Трампа стали регулярно собираться как противники, так и сторонники Трампа — одни стремясь её разрушить, другие — защитить.

Кроме того, в четверг между протестующими на «Аллее славы» вспыхнула ссора, которая быстро переросла в ожесточённую драку.

«Двое мужчин, одетых как русские солдаты, защищают звезду Трампа на голливудской «Аллее славы» от вандализма в жару +32 °С. Это следующий уровень троллинга!» — приводит Daily Mail слова одного из очевидцев.

Сообщается, что, несмотря на изнуряющую жару, «охранники» стоят у звезды в полном гвардейском обмундировании, в зелёных шинелях до колена и меховых шапках, при этом один из них держит российский флаг.

Daily Mail напоминает, что Трамп был удостоен звезды славы в 2017 году, а также отмечает, что президент никак не комментировал многократные случаи вандализма в отношении знака.