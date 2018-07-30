Handelsblatt предложила ЕС «правильный ответ» на политику Трампа «Америка превыше всего»
Буквально недавно президент США Дональд Трамп не только назвал Европейский союз «противником», но и дал понять союзникам по НАТО, что в любой момент Соединённые Штаты могут выйти из альянса, пишет немецкая газета Handelsblatt.
«Слоган же Трампа «Америка превыше всего» означает, что во внешней и военной политике США в первую очередь руководствуются национальными интересами, — отмечает автор статьи, главный экономист Handelsblatt Берт Рюруп. — Тот, кто полагается на защиту самой мощной военной державы в мире, должен за это платить — как за охрану, так и за караульную службу».
По мнению Рюрупа, «правильным ответом» Евросоюза на политику президента Соединённых Штатов Дональда Трампа «Америка превыше всего» стало бы незамедлительное создание единой европейской армии.
«Нам нужна европейская армия — лучше вчера, чем завтра и послезавтра», — цитирует автор статьи президента немецкого бундестага Вольфганга Шойбле.
Выполнить требование главы Белого дома об увеличении военных расходов до 2% ВВП всё равно смогут только некоторые страны ЕС, продолжает главный экономист Handelsblatt.
«Поэтому было бы умнее, если бы из своих вооружённых сил европейские государства создали единую армию Евросоюза», — убеждён Берт Рюруп.
К тому же, по словам автора, подобная армия лишь усилит сплочённость стран Европейского союза.
«Настало время обезопасить будущее Евросоюза при помощи общей армии», — констатирует главный экономист немецкого издания.
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