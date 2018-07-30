Handelsblatt предложила ЕС «правильный ответ» на политику Трампа «Америка превыше всего»

«Америка превыше всего» — этот слоган Дональда Трампа означает, что во внешней и военной политике США руководствуются исключительно своими национальными интересами, пишет Handelsblatt. Поэтому «правильным ответом» Брюсселя Вашигтону должно стать незамедлительное создание единой европейской армии, которая бы усилила сплочённость стран ЕС и обезопасила будущее Евросоюза, считает главный экономист немецкой газеты.

Буквально недавно президент США Дональд Трамп не только назвал Европейский союз «противником», но и дал понять союзникам по НАТО, что в любой момент Соединённые Штаты могут выйти из альянса, пишет немецкая газета Handelsblatt.

«Слоган же Трампа «Америка превыше всего» означает, что во внешней и военной политике США в первую очередь руководствуются национальными интересами, — отмечает автор статьи, главный экономист Handelsblatt Берт Рюруп. — Тот, кто полагается на защиту самой мощной военной державы в мире, должен за это платить — как за охрану, так и за караульную службу».

По мнению Рюрупа, «правильным ответом» Евросоюза на политику президента Соединённых Штатов Дональда Трампа «Америка превыше всего» стало бы незамедлительное создание единой европейской армии.

«Нам нужна европейская армия — лучше вчера, чем завтра и послезавтра», — цитирует автор статьи президента немецкого бундестага Вольфганга Шойбле.

Выполнить требование главы Белого дома об увеличении военных расходов до 2% ВВП всё равно смогут только некоторые страны ЕС, продолжает главный экономист Handelsblatt.

«Поэтому было бы умнее, если бы из своих вооружённых сил европейские государства создали единую армию Евросоюза», — убеждён Берт Рюруп.

К тому же, по словам автора, подобная армия лишь усилит сплочённость стран Европейского союза.

«Настало время обезопасить будущее Евросоюза при помощи общей армии», — констатирует главный экономист немецкого издания.