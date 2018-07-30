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Handelsblatt предложила ЕС «правильный ответ» на политику Трампа «Америка превыше всего»

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«Америка превыше всего» — этот слоган Дональда Трампа означает, что во внешней и военной политике США руководствуются исключительно своими национальными интересами, пишет Handelsblatt. Поэтому «правильным ответом» Брюсселя Вашигтону должно стать незамедлительное создание единой европейской армии, которая бы усилила сплочённость стран ЕС и обезопасила будущее Евросоюза, считает главный экономист немецкой газеты.
Handelsblatt предложила ЕС «правильный ответ» на политику Трампа «Америка превыше всего»
Reuters

Буквально недавно президент США Дональд Трамп не только назвал Европейский союз «противником», но и дал понять союзникам по НАТО, что в любой момент Соединённые Штаты могут выйти из альянса, пишет немецкая газета Handelsblatt.

«Слоган же Трампа «Америка превыше всего» означает, что во внешней и военной политике США в первую очередь руководствуются национальными интересами, — отмечает автор статьи, главный экономист Handelsblatt Берт Рюруп. —  Тот, кто полагается на защиту самой мощной военной державы в мире, должен за это платить — как за охрану, так и за караульную службу».

По мнению Рюрупа, «правильным ответом» Евросоюза на политику президента Соединённых Штатов Дональда Трампа «Америка превыше всего» стало бы незамедлительное создание единой европейской армии.

«Нам нужна европейская армия — лучше вчера, чем завтра и послезавтра», — цитирует автор статьи президента немецкого бундестага Вольфганга Шойбле.

Выполнить требование главы Белого дома об увеличении военных расходов до 2% ВВП всё равно смогут только некоторые страны ЕС, продолжает главный экономист Handelsblatt.

«Поэтому было бы умнее, если бы из своих вооружённых сил европейские государства создали единую армию Евросоюза», — убеждён Берт Рюруп.

К тому же, по словам автора, подобная армия лишь усилит сплочённость стран Европейского союза.

«Настало время обезопасить будущее Евросоюза при помощи общей армии», — констатирует главный экономист немецкого издания.

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источник
Handelsblatt Германия Европа
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