«Пора повзрослеть»: глава Мюнхенской конференции призвал Европу избавиться от американской зависимости

Европа должна сама заниматься вопросами своей обороны, без оглядки на США, заявил в интервью Deutschlandfunk председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. «Нам нужно повзрослеть и начать самим нести за себя ответственность», — призвал он, отметив, что поддерживает вывод американского контингента с территории Германии.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что вывод американских войск из Германии не подорвёт обороноспособность страны. По его словам, 30 тыс. оставшихся в ФРГ солдат США на самом деле не защищают федеративную республику, а обеспечивают выполнение американских миссий в Африке и на Ближнем Востоке. Если бы в Белом доме решили перебросить их в другое место, то Ишингер бы сказал: «Да пожалуйста! Найдите своим солдатам более комфортное, приятное и безопасное место, чем у нас». Политик убеждён, что такое решение принесёт больше неудобств самим США, а не Германии.

Председатель Мюнхенской конференции считает, что ФРГ должна сама заниматься вопросами своей обороны, без оглядки на американцев. И в этом контексте главная проблема, по его мнению, заключается в недофинансированности армии. Он считает, что запланированного увеличения оборонного бюджета недостаточно, и предлагает повысить расходы не на 5, а на €15 млрд. Это необходимо для того, чтобы усилить Европу, поставить её на ноги, завоевать доверие партнёров и продвигать свои интересы на внешнеполитической арене, пояснил политик.

При этом Ишингер призвал ориентироваться не на требования американского президента Дональда Трампа, отметку в 2% и решения, принятые в Уэльсе, а на собственные интересы: «Нужно задаться вопросом, что нужно нам, чтобы защитить свою страну». При этом он убеждён, что немцы поддержат инициативу по увеличению оборонного бюджета. По его словам, за последние годы европейцы осознали, что должны сами защищать себя и избавиться от американской зависимости. «Нам нужно повзрослеть и начать самим нести за себя ответственность», — заявил Ишингер.

Также глава Мюнхенской конференции позитивно отнёсся к запланированной встрече Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным: «То, что теперь после долгих лет взаимного молчания состоится российско-американский саммит, — это хорошо. Мы, в принципе, должны активно поддерживать такие вещи. Не имеет смысла хвататься за голову и, окоченев от страха, ждать, что из этого выйдет». Риски определённо есть, признаёт Ишингер: «Когда американские президенты встречались со своими советскими и российскими коллегами, у нас, европейцев, это всегда вызывало беспокойство и страх». Возникали опасения, что за спиной у Европы будут приняты невыгодные для неё решения. И в случае с Трампом эти опасения более чем обоснованы, но в Сирии и на Украине, а также в вопросах контроля за распространением ядерного оружия не будет подвижек, если американцы и русские не договорятся. «Поэтому этот долгожданный саммит важен и необходим», — заключил Ишингер.