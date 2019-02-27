Wyborcza: польские власти не спешат возвращать серп и молот на осквернённый памятник
Комментарии читателей на сайте wyborcza.pl:
Комментарии читателей на сайте wyborcza.pl:
Кандидат в президенты Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что законопроект о государственном языке, который рассматривает Верховная рада, является карательным.
Бывший форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Ройс Уайт рассказал о своих планах начать выступления в смешанных единоборствах (ММА).
Следователи организовали проверку после аварийной посадки пассажирского самолёта в аэропорту Уфы. Об этом информирует пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
Полузащитник и капитан екатеринбургского «Урала» Артём Фидлер высказался о ситуации вокруг полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина.
В Москве безработный три раза выстрелил из травматического пистолета в кассира магазина, чтобы похитить выручку из кассы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по столице.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова бывшего министра экономики Украины Владимира Ланового, который заявил, что история России «закончится распадом», так как «все империи распадались раньше или позже».
Полузащитник и капитан екатеринбургского «Урала» Артём Фидлер высказал мнение о решении Российского футбольного союза (РФС) не считать белорусских игроков легионерами в российских турнирах.
Следствие завершило дело в отношении участников банды, которые причастны к убийству мэра Сергиева Посада Евгения Душко и другим особо тяжким преступлениям. Об этом заявили в пресс-службе СК России.
Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура рассказала о ходе подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Посольство России в КНДР сообщило, что заседание межправительственной комиссии Москвы и Пхеньяна по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в российской столице 4—6 марта.
В Белоруссии задержан гражданин России Бадри Аданая, который разыскивается французскими правоохранительными органами по линии Интерпола.
«Манчестер Юнайтед» установил новый рекорд клуба по продолжительности серии побед в гостевых матчах.
В Москве генерал-полковник в отставке был доставлен в больницу с травмами головы после конфликта с двумя неизвестными. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отказался от будущих военных учений США и Южной Кореи, когда, по его словам, «прилетают самолёты и сбрасывают миллионы долларов» в виде бомб.
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Александра Невского постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова и посла в Лондоне Александра Яковенко.
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление Белого дома о том, что по итогам саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына соглашение не достигнуто.
Бывший глава Министерства экономического развития и торговли Украины Владимир Лановой заявил, что история России «закончится распадом», так как «все империи распадались».
Двукратный олимпийский чемпион в парном катании, а ныне тренер Максим Траньков прокомментировал решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) по составу российской сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме.
Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал ему, что Пхеньян больше не будет проводить ядерные испытания. Об этом он сказал на пресс-конференции.
ФСБ задержала восьмерых жителей Белгородской области за продажу оружия, найденного в ходе незаконных раскопок в местах боёв времён Великой Отечественной войны.
Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявил, что КНДР просила снятия санкций, однако США не могли пойти на такой шаг.
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аврора» после вылета совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска. По предварительным данным, у него повреждено шасси.
Конгрессмены США разработали законопроект под названием «О транспарентности в отношении Владимира Путина», сообщила член палаты представителей Элис Стефаник.
Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Мирко Мюллер получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз».
Советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин заявил, что КНДР в случае нормализации отношений с США могла бы стать военным партнёром Соединённых Штатов. Об этом информирует РИА Новости.
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Из магазина в центре Москвы украли часы из розового золота стоимостью 1,5 млн рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по столице.
Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн стал вторым игроком, которому удалось забросить 40 шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2018/19.
По итогам саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына во вьетнамской столице Ханое соглашение не достигнуто, но стороны ждут следующей встречи. Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В сети опубликовано видео момента атаки пакистанских военных на самолёт индийских ВВС.
«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Рабочий обед президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в рамках саммита во вьетнамской столице отменён. Об этом информирует CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова объяснила закупку торговым домом «Кремлёвский» сигарет обычной коммерческой деятельностью.
Россиянка Евгения Родина потерпела поражение от американки Николь Гиббс в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.
Испанец Рафаэль Надаль потерпел поражение от австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько.
В Сахалинской области следователи проводят проверку по факту госпитализации четырёх подростков после отравления неизвестными таблетками. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.
Минтруд России опровергает информацию о планирующихся массовых сокращениях. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три российских ассоциации призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении платёжных систем Visa и MasterCard. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном составе в Ханое.
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на второе место в истории клуба по очкам за сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Пассажирский самолёт, вылетевший в Москву из Уфы, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета в связи с технической неисправностью. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Военные Пакистана нарушили режим прекращения огня и обстреляли несколько населённых пунктов северного индийского штата Джамму и Кашмир.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын выступают за обоюдное открытие представительств своих государств в Северной Корее и Соединённых Штатах. Об этом информирует ТАСС.
«Майами Хит» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).