Wyborcza: польские власти не спешат возвращать серп и молот на осквернённый памятник

В польском городе Новы-Сонч неизвестные осквернили памятник советским солдатам и украли его элементы, изображающие серп и молот, пишет Gazeta Wyborcza. Местная общественность сейчас больше всего обсуждает вопрос о том, нужно ли восстанавливать эти элементы на памятнике, ведь они ассоциируются с коммунистическим строем.

В польском городе Новы-Сонч между 15 и 18 февраля памятник на могиле советских солдат был осквернён неизвестными, пишет в издании Gazeta Wyborcza польская журналистка Анжелика Питонь. Они сняли серпы и молоты, а на соколе нарисовали знак сражающейся Польши и лозунг «Долой коммунизм».

Затем в местных властях и в Министерстве культуры началась дискуссия на тему того, должны ли советские символы вернуться на своё место на памятнике или нет, отмечает журналистка.

«У меня есть сомнения насчёт того, должны ли мы восстановить на памятнике элементы символики скрещенного серпа и молота», — написал воевода малопольский Петр Чвик министру культуры Петру Глиньскому.

Прошла неделя, а надписи с обелиска так и не убрали. «На настоящий момент мы проводим мероприятия с целью установить личности участников осквернения и порчи памятника, а также кражи его элементов. За эти действия грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — заявила представитель полиции Анета Изворская.

«Однако внимание, как жителей, так и политиков, на данный момент направлено не на надписи, а на серп и молот. Почему воевода хочет, чтобы министерство заняло по этому вопросу конкретную позицию? Потому что, как мы слышим в ведомстве, случившееся касается вопросов, регулируемых договором, заключенным между правительствами Польши и России в 1994 году», — объясняет автор.

В документе, доступ к которому получило издание Gazeta Wyborcza написано: «Возвращение символов на памятник может быть опротестовано местной общественностью и может стать причиной для очередных осквернений. С другой стороны, не исключено, что российская сторона может требовать восстановления прежней символики».

Хотя юридических помех для восстановления украденных элементов нет — закон о запрете пропаганды коммунизма «или другой тоталитарной системы» не касается территорий кладбищ — это щепетильный вопрос, отмечает журналистка. В военной могиле покоятся 736 солдат Красной Армии, которые в январе 1945 года погибли в сражениях. В 2015 году сюда были также перенесены останки советских солдат, которые до этого находись под памятником Красной Армии. Этот монумент снесли, а на его месте в прошлом году был поставлен памятник в честь известного польского государственного деятеля Юзефа Пилсудского.

«Символ скрещенного серпа и молота обычно ассоциируется с коммунистическим строем. Кроме того, как я знаю, он не был знаком частей Красной Армии. На военных кладбищах, на которых покоятся советские солдаты, обычно на памятниках или надгробных плитах виднелась пятиконечная звезда красного, золотого или серебряного цвета, которая относится к символам этой военной формации», — констатирует в письме воевода.

Разговоров на эту тему не понимает польский историк, профессор Томаш Наленч. «Осквернение кладбища является всегда доказательством варварства. Как бы чувствовали себя польские патриоты, если бы, например, украинские националисты разрушали бы территорию кладбища Львовских орлят? Нормой, особенно в христианской цивилизации, является то, что мы чьих-то могил не оскверняем. Кроме того, свободная, суверенная Польша после 1989 года подписала договоры, согласно которым она обязалась заботиться о павших на польской земле солдатах», — объясняет он.

«И это не имеет ничего общего с идеологической идентичностью. Где-то живут люди, для которых те солдаты были близкими или же самыми близкими людьми на свете. А символы серпа и молота? Они не являются нашими, это те люди гибли под этими знамёнами, которые, впрочем, не запрещены в Польше. Невозможным представляется то, чтобы, например, россияне диктовали нам, какими знаками мы должны украшать кладбища поляков, которые погибли на их земле. В советские времена к крестам плохо относились, но на польских кладбищах их можно было ставить, с этим соглашались. В этой братской могиле покоятся русские, мы являемся только их сторожами, к чему нас обязывают международные договора», — добавляет профессор.

Министр культуры Польши Петр Глиньский ещё не принял позицию по этому вопросу. Ответ на письмо воеводы должен быть готов в течение нескольких дней, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польская журналистка Анжелика Питонь.

Комментарии читателей на сайте wyborcza.pl:

bardzospokojny: Пропаганда фашизма и коммунизма в Польше запрещена, но следует уважать кладбища, памятники, а также другие места. Потому что они являются свидетельством истории. В таких ситуациях надо оставить оригинал, а дополнительно, без уничтожения оригинала, устанавливать рядом табличку с пояснением исторического контекста. На этом всё.

szeloja: Можно быть уверенным в том, что вскоре где-то на польском кладбище в России или Белорусии исчезнут с могил к примеру орлы, с короной или без.

korab1: Господин профессор Наленч. У Польши нет христианской традиции. Польша — это страна людей, сражающихся с памятниками, могилами, историей и приличием!!!

ironic: Осквернение таких памятников — это варварство. Мы обвиняем других в надругательстве над польскими знаками памяти, а мы разве лучше?