Le Figaro: украинцы так разочаровались в политиках, что готовы голосовать за юмориста

В опросах общественного мнения среди всех кандидатов в президенты Украины с большим отрывом лидирует юморист Владимир Зеленский. Журналист Le Figaro объясняет это тем, что Порошенко и Тимошенко не оправдывают доверия, а народ в целом разочарован в выборах.
31 марта украинцы будут выбирать своего президента. Однако, как пишет Le Figaro, они настолько скептично настроены и разочарованы в своих бессильных и коррумпированных политиках, что победить может неожиданный кандидат — юморист Владимир Зеленский, который сейчас лидирует по всем опросам.
Можно ли считать достойным доверия нынешнего президента Петра Порошенко, задаётся вопросом автор статьи. Он обещал искоренить коррупцию, но за пять лет у власти ему это не удалось, «и олигархи продолжают за кулисами дёргать за ниточки». При этом и кандидатуру Юлии Тимошенко не считают хорошей, учитывая историю её пребывания у власти.
Кроме всего прочего, украинцы ожидают от своего президента, что он покончит с конфликтом в Донбассе. Как отмечает автор статьи, несмотря на минские договорённости, там продолжаются столкновения, и «восток страны де-факто отделился».
В такой атмосфере всеобщей незаинтересованности появился самый невероятный кандидат — пишет издание о Зеленском — и стал одерживать верх в опросах. Помимо отсутствия опыта его конкуренты критикуют его за то, что он якобы марионетка Игоря Коломойского, чей канал показывает сериал с Зеленским. Зеленский набирает по опросам 25% голосов, тогда как у Порошенко и Тимошенко по 15%. Зеленский привлекает молодёжь и тех, кому не нравятся профессиональные политики. Про его политическую программу известно мало, разве что то, что он хочет навести порядок и прибегать к прямой демократии. «Очень пространно, но это работает!» — отмечает автор статьи.
И хотя сами украинцы испытывают мало энтузиазма в отношении этих выборов, за ними пристально следит международное сообщество. Прежде всего — соседняя Россия, которая негативно относится к сближению Киева и Запада. Так, украинский экспорт в ЕС за год вырос на 17%, и в итоге Европа стала для Киева главным партнёром, обойдя Россию. И Порошенко намерен идти дальше, уверяя, что лишь в присоединении Украины к ЕС и НАТО он видит гарантию безопасности страны. Но журналист отмечает, что именно такие заявления и спровоцировали реакцию Кремля.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер открыто поддерживает Порошенко, но «проницательность и уместность никогда не были свойственны американской дипломатии…» — делает вывод автор статьи Le Figaro.
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