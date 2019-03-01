Хуже, чем при Януковиче: в антикоррупционном законе Порошенко обнаружили лазейку

Законопроект об ответственности за незаконное обогащение, предложенный Петром Порошенко, хуже, чем аналогичный закон, принятый при Викторе Януковиче. Как пишут «Вести», в украинском Центре противодействия коррупции рассказали, что если раньше для наказания чиновника за наличие у него незаконных средств необходимо было доказать получение взятки, то сейчас Порошенко предлагает доказывать, что чиновник взятку не получал и не злоупотреблял своими должностными полномочиями.

Законопроект об ответственности за незаконное обогащение, который 28 февраля подал в Верховную раду президент Украины Пётр Порошенко, хуже, чем аналогичный закон, принятый при Викторе Януковиче. Как пишут «Вести», об этом рассказали в украинском Центре противодействия коррупции и привели конкретные примеры ухудшения норм закона.

Так, президент предлагает следующую редакцию: «Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или принятие предложений, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а также передача им таких активов любым другим способом».

«При такой формулировке незаконное обогащение невозможно будет доказать в суде», — считают в Центре противодействия коррупции.

Для привлечения чиновника к ответственности за наличие неподтверждённых средств следствию нужно будет доказывать, что этот человек не получал взятки и не злоупотреблял властью или служебным положением.

«Проще говоря, прокурор будет обязан представить отдельные доказательства, подтверждающие невиновность чиновника в злоупотреблениях и взятках, а уже потом речь может идти о незаконном обогащении», — отмечает ЦПК. А таких полномочий не предусматривает Уголовный процессуальный кодекс.

Поэтому, отмечают в ЦПК, данный законопроект Порошенко хуже введённого во времена Януковича.

«Тогда впервые приняли эту статью, но прописали её таким образом, чтобы исключить наказание за незаконное обогащение. Тогда под незаконным обогащением понималось получение неправомерной выгоды. Однако если раньше для наказания чиновника за незаконное состояние необходимо было доказать получение взятки, то сейчас Порошенко предлагает доказывать, что чиновник не получал взятку и не злоупотреблял своей должностью», — говорят в ЦПК.