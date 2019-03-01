Хуже, чем при Януковиче: в антикоррупционном законе Порошенко обнаружили лазейку

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Newsweek: Олбрайт извинилась перед Ромни за недооценку «российской угрозы» Newsweek
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Евтушенко занял четвёртое место в гонке преследования на ЧМ по велотреку
Россиянин Александр Евтушенко занял четвёртое место в индивидуальной гонке преследования на 4 км на чемпионате мира по трековому велоспорту в польском Прушкове.
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В Мосгордуме наградят школьника за спасение пассажира рейса Сочи — Москва
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников 12 марта наградит ученика медшколы №1573 Богдана Рудика за спасение пассажира рейса Сочи — Москва.
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Пентагон продолжает убеждать Турцию отказаться от С-400
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что продолжает убеждать власти Турции отказаться от планов по приобретению российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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В Алтайском крае завели дело по факту смерти мужчины из-за гриппа и пневмонии
В Смоленском районе завели уголовное дело по факту смерти 63-летнего мужчины из-за гриппа и пневмонии, сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Алтайскому краю.
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В сети появилось видео задержания бойца ММА Александра Емельяненко
В сети появилась видеозапись задержания российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.
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В Ленобласти предупредили о ветре до 18 м/с в выходные
В Ленинградской области предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие выходные, сообщает kp.ru.
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Распространение огня в дагестанском селе удалось остановить
Распространение огня в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана удалось остановить. Об этом сообщил глава сельского поселения Тинди, куда входит данное село, Сайгидгусен Магомедов.
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Украина получила кредит в €500 млн под гарантии МБРР
Украина получила очередной кредит от Deutsche Bank на сумму свыше €500 млн под гарантии Международного банка реконструкции и развития. Об этом сообщила пресс-служба украинского Министерства финансов.
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Ибрагимович станет капитаном «Гэлакси» в новом сезоне MLS
Клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о назначении шведского форварда Златана Ибрагимовича капитаном команды в новом сезоне американской Главной футбольной лиги (MLS).
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Канада объявила о начале процесса экстрадиции финдиректора Huawei
Министерство юстиции Канады объявило о начале процедуры экстрадиции финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
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Магомедшарипов и Стивенс показали одинаковый вес перед боем на турнире UFC в Лас-Вегасе
Россиянин Забит Магомедшарипов и американец Джереми Стивенс прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC 235 в Лас-Вегасе.
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В Новосибирской области вынесли приговор в отношении обвиняемого в бандитизме и разбое
В Новосибирской области вынесли приговор 39-летнему Андрею Клевинскому, обвиняемому в бандитизме, разбое и незаконном хранении оружия, передаёт портал ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
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Собрание Музея воинской славы Керчи сформируют из личных коллекций ветеранов
Собрание Музея воинской славы города-героя Керчь сформируют из личных коллекций ветеранов, сообщает «Крыминформ».
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В ЯНАО проводят проверку по факту гибели рабочего на месторождении
В Ямало-Ненецком автономном округе проводят проверку по факту гибели рабочего на месторождении, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.
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Пожар охватил 20 домов в дагестанском селе
Пожар распространился на 20 домов в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана. Об этом сообщил глава сельского поселения Тинди, куда входит данное село, Сайгидгусен Магомедов.
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«Йокерит» победил «Динамо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ
Финский «Йокерит» одержал победу над московским «Динамо» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Липецкому зоопарку передали обезьян, изъятых у контрабандистов в аэропорту Домодедово
Департамент природопользования Москвы передал Липецкому зоопарку трёх макак, изъятых у контрабандистов в аэропорту Домодедово в марте 2017 года. Об этом сообщает kp.ru.
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Шесть жилых домов горят в Цумадинском районе Дагестана
Шесть жилых домов охвачены огнём в Цумадинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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В Свердловской области назначили дату суда над подростками, обвиняемыми в убийстве инвалида
Берёзовский суд Свердловской области назначил дату начала судебного процесса по делу об убийстве 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова, сообщает URA.RU со ссылкой на суд.
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ХК «Сочи» обыграл «Локомотив» в матче плей-офф КХЛ и сократил отставание в серии
Хоккейный клуб «Сочи» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Константинополь отказался от всеправославного обсуждения темы Украины
Константинопольский патриархат не будет выносить на всеправославный уровень украинский церковный вопрос, говорится в ответе патриарха Варфоломея на соответствующее письмо антиохийского патриарха Иоанна.
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МИД Венесуэлы обвинил США в давлении на другие страны
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что США оказывают давление на другие государства по ситуации в Боливарианской Республике.
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Новый состав Общественной палаты сформировали в Севастополе
В Севастополе в новый состав Общественной палаты вошли 29 человек.
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Хоккеист «Салавата Юлаева» Коледов сломал руку в матче плей-офф КХЛ с «Металлургом»
Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Павел Коледов выбыл на неопределённый срок из-за перелома руки, полученного в третьем матче серии с магнитогорским «Металлургом» в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Совфеде прокомментировали решение СБ ООН отклонить резолюцию России по Венесуэле
Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала решение Совета Безопасности ООН, который большинством голосов не принял российский проект резолюции по Венесуэле.
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Мосгорсуд оставил под арестом француза Дельпаля по делу Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест топ-менеджера инвестиционного фонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.
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В испанской Примере намерены отказаться от проведения матчей по будням
Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес сообщил, что с сезона-2019/20 матчи Примеры не будут проводиться по понедельникам.
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В Москве отреставрируют пожарную часть начала ХХ века
В столице планируют отреставрировать пожарную часть начала ХХ века, сообщает «Вечерняя Москва».
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Ким Чен Ын и лидер Вьетнама провели переговоры в Ханое
Лидеры КНДР и Вьетнама Ким Чен Ын и Нгуен Фу Чонг провели переговоры в Ханое, в ходе которых обсудили региональные и мировые вопросы. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
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«Авангард» одержал третью победу в серии с «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Госдуме поддержали заявление Минюста о решении Гаагского суда по иску «Нафтогаза»
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление Министерства юстиции России о том, что Москва не признаёт частичное решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза».
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Делегация Подмосковья встретилась с губернатором префектуры Айти в Японии
Делегация Московской области встретилась в губернатором префектуры Айти Хидэаки Оомурой, сообщает телеканал «360».
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Кучеров признан первой звездой месяца в НХЛ, Тарасенко — третьей
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала список трёх лучших игроков февраля.
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Украина лидирует в мире по темпам заболеваемости корью
Украина заняла первое место в мире по темпам заболеваемости корью в 2018 году, сообщается в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
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Квят подвёл итоги предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне
Российский пилот итальянской команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги официальных предсезонных тестов «Формулы-1», прошедших в Барселоне.
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Эксперт прокомментировал опрос об отношении немцев к строительству «Северного потока — 2»
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с радио Sputnik прокомментировал опрос Института исследования общественного мнения YouGov, согласно которому большинство жителей Германии поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2».
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Эксперт оценил заявление США о гуманитарной помощи Венесуэле
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал RT заявление спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса о том, что США не против российской помощи Венесуэле, но не через действующие власти во главе с президентом Николасом Мадуро.
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Гуаидо направился в Аргентину для встречи с Макри
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, признанный рядом стран главой Венесуэлы, направился в Буэнос-Айрес, где проведёт встречу с президентом Аргентины Маурисио Макри.
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ОЗХО представила доклад об итогах расследования «химатаки» в Думе
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад с результатами расследования инцидента в сирийской Думе в апреле 2018 года.
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СМИ: В Австрии уволили полицейского, опубликовавшего видео с принимающим допинг лыжником
Сотрудник правоохранительных органов Австрии, который снял и распространил видеозапись с лыжником Максом Хауке, принимающим кровяной допинг во время задержания в Зефельде, был отстранён от должности.
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Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих
Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных органах власти за 2018 год составила 126,6 тыс. рублей, что на 5,4% выше показателей 2017 года. Такие данные опубликовал Росстат.
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В ВФЛА рассказали, сколько заявок от российских атлетов на нейтральный статус передано в IAAF
Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, сколько спортсменов уже подали заявки на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.
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Роспотребнадзор планирует дополнительную вакцинацию от кори с 1 апреля
Роспотребнадзор поручил провести дополнительную вакцинацию от кори в российских регионах в срок с 1 апреля по 1 октября.
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Власти Москвы рассказали о ситуации со строительством жилья в столице
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в беседе с «Российской газетой» рассказал о ситуации со строительством жилья в столице.
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В Совфеде прокомментировали заявление «Нафтогаза» о победе по иску против России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с РИА Новости Крым прокомментировал заявление «Нафтогаза Украины» о том, что компания выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.
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Клебо удивился, что ему удалось уйти в отрыв от Устюгова в эстафете на ЧМ в Зефельде
Норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зефельде.
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США заявили, что не против гуманитарной помощи Венесуэле от России
Соединённые Штаты не против, чтобы Россия оказывала гуманитарную помощь Венесуэле, — но не через действующие власти во главе с президентом Николасом Мадуро. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
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Сторожевик «Ярослав Мудрый» отработал на Балтике уничтожение целей условного противника
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» выполнил стрельбы ракетным комплексом «Уран» и средствами ПВО по кораблям и воздушным целям условного противника в Балтийском море.
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СМИ: Александр Емельяненко попал в ДТП
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко попал в ДТП в Ставропольском крае.
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Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза»
Россия не признаёт частичное решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза», сообщили в пресс-службе Минюста.