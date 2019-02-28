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Вести: в случае победы России на Евровидении Украина споёт лучшую песню

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В случае победы России на конкурсе «Евровидение-2019» Украина откажется принимать участие в мероприятии в 2020 году. Как передают «Вести», член правления общественного вещателя Украины Александра Кольцова заявила, что вместо этого Киеву нужно будет устроить свой конкурс «Лучшая песня Украины».
Вести: в случае победы России на Евровидении Украина споёт лучшую песню
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Украина не только пропускает песенный конкурс «Евровидение-2019», но и откажется от участия в мероприятии в 2020 году, если в Израиле победит представитель России. Как пишут «Вести», об этом заявила член правления общественного вещателя Украины — Национальной общественной телерадиокомпании Украины — Александра Кольцова. 
 
«Если победит Россия, то я предлагаю в следующем году просто делать конкурс «Лучшая песня Украины», потому что мы не поедем на Евровидение», — заявила она на пресс-конференции.
 
Как напоминает издание, ранее вся тройка финалистов Национального отбора Украины отказалась ехать на Евровидение. После того, как MARUV не пришла к согласию с вещателем и не подписала контракт, фактически отказавшись от участия в международном конкурсе, принять в нём участие предложили Freedom jazz, а потом и группе KAZKA. Но и те, и другие по очереди отказались. Кроме того, не захотели ехать на конкурс и Brunettes Shoot Blondes.  В результате было объявлено, что Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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