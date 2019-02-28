Вести: в случае победы России на Евровидении Украина споёт лучшую песню

В случае победы России на конкурсе «Евровидение-2019» Украина откажется принимать участие в мероприятии в 2020 году. Как передают «Вести», член правления общественного вещателя Украины Александра Кольцова заявила, что вместо этого Киеву нужно будет устроить свой конкурс «Лучшая песня Украины».

Украина не только пропускает песенный конкурс «Евровидение-2019», но и откажется от участия в мероприятии в 2020 году, если в Израиле победит представитель России. Как пишут «Вести», об этом заявила член правления общественного вещателя Украины — Национальной общественной телерадиокомпании Украины — Александра Кольцова.

«Если победит Россия, то я предлагаю в следующем году просто делать конкурс «Лучшая песня Украины», потому что мы не поедем на Евровидение», — заявила она на пресс-конференции.

Как напоминает издание, ранее вся тройка финалистов Национального отбора Украины отказалась ехать на Евровидение. После того, как MARUV не пришла к согласию с вещателем и не подписала контракт, фактически отказавшись от участия в международном конкурсе, принять в нём участие предложили Freedom jazz, а потом и группе KAZKA. Но и те, и другие по очереди отказались. Кроме того, не захотели ехать на конкурс и Brunettes Shoot Blondes. В результате было объявлено, что Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019.