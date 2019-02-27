1+1: Украина рискует пропустить «Евровидение»

Украинская Национальная общественная телекомпания до сих пор не определилась, кто будет представлять Украину на «Евровидении». Как передаёт «1+1», если артиста не выберут среди шестерых финалистов национального отбора, Украина в этом году вообще может быть не представлена на конкурсе.
Не на «Евровидение», но в Россию. Певицу MARUV, которая победила в национальном отборе, но в Израиль не поедет, уже пригласили в Москву на вечеринку, посвящённую песенному конкурсу.
Тем временем Национальная общественная телекомпания до сих пор не определилась, кто будет представлять Украину на «Евровидении». Freedom Jazz, которые заняли второе место на национальном отборе уже отказались. Если артиста не выберут среди шестерых финалистов, Украина в этом году вообще может быть не представлена на конкурсе.
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