La Vanguardia: Украина «задушила» певицу Maruv кабальными условиями участия в «Евровидении-2019»

Победительница украинского национального отбора на «Евровидение-2019» певица Maruv отказалась от поездки в Тель-Авив, объяснив своё решение тем, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины предъявила ей «кабальные» условия для участия в этом песенном конкурсе, пишет испанская газета La Vanguardia. Комментируя сложившуюся ситуацию, издание отмечает, что несмотря на усилия организаторов сосредоточить «Евровидение» только на музыке, политика всё равно продолжает оказывать на него своё влияние.
Украина «задушила» победительницу своего национального отбора на «Евровидение-2019» жёсткими условиями поездки на конкурс, пишет La Vanguardia.
Как отмечает издание, хотя организаторы этого песенного конкурса пытаются сделать так, чтобы он был сосредоточен только на музыке, политика продолжает оказывать на него влияние.
Последним подтверждением этого стал случай с Maruv, которая собиралась представлять Украину на «Евровидении-2019». В эти выходные певица одержала победу в национальном отборе на предстоящий конкурс, который в этом году пройдёт в Тель-Авиве. Однако позднее исполнительница, как пишет издание, «русского происхождения», отказалась от участия по той причине, что Украина предъявила ей «кабальные» условия.
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) предложила ей подписать контракт, согласно которому, среди прочего, Maruv должна была отменить запланированные гастроли по России. Но основные разногласия между сторонами были связаны не с этим.
«Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными», — написала певица в социальных сетях.
Предложенный ей договор, среди прочего, предусматривал передачу авторских прав на песню, запрет на общение с журналистами без предварительного согласования, принятие всех требований и условий контракта, согласно одному из которых, за невыполнение этих самых требований ей грозил штраф до € 65 тыс.
Кроме того, договор исключал какую-либо финансовую компенсацию поездки в Израиль.
Как отмечает издание, непростая жизнь у Maruv началась ещё на этапе национального отбора. Так, в ходе конкурса победительница «Евровидения-2016» украинская певица Джамала спросила конкурсантку: «Крым — это Украина?». На этот вопрос Maruv дала утвердительный ответ. Однако агрессивность, с которой был задан вопрос, спровоцировал волну критики в адрес Джамалы со стороны фанатов «Евровидения».
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