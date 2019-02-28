Левый берег Оригинал

ЛБ: Украина пропустит Евровидение — слишком много политики в нацотборе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В этом году Украина пропустит европейский песенный конкурс «Евровидение». Как пишет «Левый берег», член правления Общественного вещания Украины Александра Кольцова объяснила такой шаг «чрезмерной политизацией национального отбора».
ЛБ: Украина пропустит Евровидение — слишком много политики в нацотборе
Reuters
Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019. Как пишет «Левый берег», об этом сообщила член правления Общественного вещания Александра Кольцова.
 
«Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в песенном конкурсе Евровидение-2019. В сложившейся ситуации и в условиях чрезмерной политизации национального отбора общественный вещатель решил отказаться от участия в песенном конкурсе», —  зачитала она выдержки из решения правления организации.
 
Как отмечает издание, вещатель мог выбрать любого другого исполнителя не из числа участников нацотбора, но решил этого не делать из уважения к выбору зрителей. Компания поочерёдно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место в нацотборе, но обе группы — Freedom Jazz и Kazka — отказались от участия в конкурсе.
 
Компания заявила, что нацотбор 2019 года привлёк внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине, а именно тесным связям артистов с шоу-бизнесом «страны-агрессора». Для части общества этот факт является приемлемым, но у других вызывает возмущение и неприятие. 
 
Как напоминает издание, победительницей нацотбора на Евровидение-2019 в этом году стала певица MARUV. У части украинского общества это вызвало возмущение, так как певица гастролирует в России.
 
Певица заявила, что готова отказаться от гастролей в России ради Евровидения, но выразила несогласие с рядом других пунктов предложенного ей контракта. В частности, вещатель запретил ей любую импровизацию на сцене и общение с журналистами без разрешения, а также потребовал передать права на песню. В случае нарушения любого из пунктов певице грозил штраф. В итоге НОТУ и Maruv не смогли договориться по контракту.
 
Группы Freedom Jazz и KAZKA, занявшие второе и третье место в нацотборе, не захотели менять MARUV.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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