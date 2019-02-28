ЛБ: Украина пропустит Евровидение — слишком много политики в нацотборе

В этом году Украина пропустит европейский песенный конкурс «Евровидение». Как пишет «Левый берег», член правления Общественного вещания Украины Александра Кольцова объяснила такой шаг «чрезмерной политизацией национального отбора».

Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019. Как пишет «Левый берег», об этом сообщила член правления Общественного вещания Александра Кольцова.

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в песенном конкурсе Евровидение-2019. В сложившейся ситуации и в условиях чрезмерной политизации национального отбора общественный вещатель решил отказаться от участия в песенном конкурсе», — зачитала она выдержки из решения правления организации.

Как отмечает издание, вещатель мог выбрать любого другого исполнителя не из числа участников нацотбора, но решил этого не делать из уважения к выбору зрителей. Компания поочерёдно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место в нацотборе, но обе группы — Freedom Jazz и Kazka — отказались от участия в конкурсе.

Компания заявила, что нацотбор 2019 года привлёк внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине, а именно тесным связям артистов с шоу-бизнесом «страны-агрессора». Для части общества этот факт является приемлемым, но у других вызывает возмущение и неприятие.

Как напоминает издание, победительницей нацотбора на Евровидение-2019 в этом году стала певица MARUV. У части украинского общества это вызвало возмущение, так как певица гастролирует в России.

Певица заявила, что готова отказаться от гастролей в России ради Евровидения, но выразила несогласие с рядом других пунктов предложенного ей контракта. В частности, вещатель запретил ей любую импровизацию на сцене и общение с журналистами без разрешения, а также потребовал передать права на песню. В случае нарушения любого из пунктов певице грозил штраф. В итоге НОТУ и Maruv не смогли договориться по контракту.

Группы Freedom Jazz и KAZKA, занявшие второе и третье место в нацотборе, не захотели менять MARUV.