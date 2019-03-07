Bloomberg: посольство США на Украине требует от Киева уволить заместителя генпрокурора, возглавляющего борьбу с коррупцией

Посол США на Украине Мэри Йованович призвала уволить Назара Холодницкого, возглавляющего специализированную антикоррупционную прокуратуру, пишет Bloomberg. Тем самым Вашингтон демонстрирует своё недовольство курсом киевских властей. Издание отмечает, что за пять лет, прошедшие с «майдана», украинское правительство не достигло почти никакого прогресса в борьбе со взяточничеством.
США призвали Украину уволить заместителя генерального прокурора Назара Холодницкого, отвечающего за борьбу с коррупцией, продемонстрировав таким образом своё недовольство нынешним курсом киевских властей, сообщает Bloomberg.
Кроме того, посольство США в Киеве заявило, что необходимо принять закон, который заменил бы недавнее упразднение наказаний за незаконное обогащение, а также запретить 31 судье, чья репутация вызывает сомнения, входить в состав Верховного суда.
«Для обеспечения целостности антикоррупционных институтов руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры должен быть заменён. В отношении коррупционеров необходимо проводить расследования, судить их и в случае доказательства вины отправлять в тюрьму. Чтобы это происходило, все элементы антикоррупционной архитектуры должны быть на месте и эффективно функционировать», — цитирует Bloomberg заявление посла США на Украине Мэри Йованович.
Издание напоминает, что специализированная антикоррупционная прокуратура была создана в 2015 году, однако так и не добилась серьёзных достижений в своей работе. Более того, в 2018 году её глава Назар Холодницкий сам был обвинён в неправомерных действиях.
Как пишет Bloomberg, коррупция стала на Украине основной предвыборной темой: избиратели недовольны тем, что после «майдана» прогресс в борьбе со взяточничеством остаётся незначительным. Надеющийся переизбраться на второй срок Пётр Порошенко внёс в Верховную раду новый антикоррупционный законопроект — однако он подвергся критике со стороны местных активистов и международных организаций.
При этом, отмечает издание, Порошенко сам недавно оказался вовлечён в коррупционный скандал, после того как один из его сторонников Олег Гладковский был обвинён в хищениях.
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