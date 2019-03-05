Порошенко: то, что мы выжили без российского газа, — заслуга атомной энергетики

Пётр Порошенко заявил, что Украина выживает без российского газа благодаря атомной энергетике. Как передаёт «Левый берег», Порошенко добавил, что государство определяет приоритетным строительство дополнительных энергоагрегатов, что позволит сделать украинскую экономику более конкурентоспособной.

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе рабочей поездки в Николаевскую область ознакомился с мощностями Ташлыкской ГАЭС в городе Южноукраинск. Как пишет «Левый берег», глава государства пообщался с руководством ГАЭС и поблагодарил трудовой коллектив за важную работу предприятия.

«На самом деле я думаю, что та роль, которую сейчас играет атомная энергетика, особенно в последние 4—5 лет, когда мы увеличили в балансе энергопотребления и энергогенерации долю атомной энергетики до 60—61%, это означает огромный вклад атомщиков в энергетическую безопасность государства и в диверсификацию энергообеспечения», — отметил Пётр Порошенко.

«То, что мы выжили без российского газа, — весомый вклад атомной энергетики», — подчеркнул президент.

По его словам, государство определяет приоритетным строительство дополнительных энергоагрегатов.

«Это ещё позволит повысить долю атомной энергетики и сделать экономику Украины более конкурентоспособной», — добавил Порошенко.