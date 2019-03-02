Глава OMV: брексит доставляет ЕС гораздо больше хлопот, чем Россия

Россия не способна расколоть Европейский союз, заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung глава австрийского энергетического концерна OMV Райнер Зееле. Раскол в Евросоюзе возможен только в том случае, если ЕС не решит свои внутренние проблемы, успокоил топ-менеджер.
Несмотря на то что европейские страны долгое время были не в ладах друг с другом из-за проекта российского газопровода «Северный поток — 2», Россия «не может расколоть Европу», заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung глава австрийского энергетического концерна OMV Райнер Зееле.
«Раскол в Европейском союзе возможен только в том случае, если ЕС не решит свои внутренние проблемы. Поэтому мы, европейцы, должны сконцентрироваться на себе самих и стремиться к единству. Намного больше хлопот Евросоюзу доставляет, например, предстоящий брексит», — констатировал Зееле.
По словам главы австрийского концерна, сегодня Российская Федерация гораздо сильнее ориентирована на Азию.
«Поэтому мы, европейцы, поступаем правильно, когда заключаем договоры на поставку газа в других регионах мира. Эти источники, однако, должны быть настолько же надёжны, насколько надёжны были российские газовые поставки в течение последних 50 лет», — подчеркнул Зееле.
Глава OMV также напомнил, что с Российской Федерацией контракты на поставку природного газа заключены до 2040 года.
«Это свидетельствует о готовности оставаться партнёрами и в сложные времена», — отметил Райнер Зееле.
Что же касается поставок в Европу американского сланцевого газа, то здесь главу австрийского концерна «беспокоит» цена вопроса.
«Если мы хотим, чтобы Европа оставалась конкурентоспособной, то это не вариант импортировать сверхдорогой американский сжиженный газ. С ним наши индустриальные компании не смогут выдержать конкуренцию с Соединёнными Штатами», — пояснил Зееле.
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