Hannoversche Allgemeine: явное большинство немцев поддержало «Северный поток — 2»

07:51 Роспотребнадзор предупредил о вспышке Эболы в ДРК В Роспотребнадзоре предупредили россиян о вспышке Эболы в Демократической республике Конго.

07:34 На салатовой ветке метро Москвы произошёл сбой Движение поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро было приостановлено из-за инцидента с пассажиром.

07:29 В Москве 1 марта ожидается до +1 °С В столице в пятницу, 1 марта, ожидается до +1°С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

07:16 Американский генерал посчитал время подлёта ракеты «Авангард» к США Россия якобы развёртывает неядерные ракеты, которые способны поражать цели в глубине США. С таким заявлением выступил глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Терренс О'Шонесси.

07:00 В России стали чаще диагностировать рак молочной железы В России за пять лет стали почти на 20% чаще диагностировать рак молочной железы. Так в 2017 году было выявлено 70 569 таких случаев. За пять лет этот показатель вырос на 19,5% (59 037 — 2012 год).

06:49 Трамп прокомментировал проведение слушаний в конгрессе с участием Коэна Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал проведение слушаний в конгрессе с участием его бывшего адвоката Майкла Коэна во время саммита США — КНДР в Ханое.

06:38 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло близ Новой Зеландии В южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,8.

06:18 Трамп выразил уверенность, что США и КНДР договорятся по спорным вопросам Президент США Дональд Трамп полагает, что Вашингтон и Пхеньян достигнут договорённости по спорным вопросам. Об этом американский лидер рассказал в ходе интервью телеканалу Fox News.

05:59 МВФ заявил о готовности помочь Венесуэле сформировать экономическую стратегию Международный валютный фонд (МВФ) готов помочь властям Венесуэлы сформулировать стратегию исправления экономической ситуации, если на это будет запрос. С таким заявлением выступил директор МВФ по Западному полушарию Александр Вернер.

05:48 Порошенко рассказал, при каком условии Украина может стать региональным лидером Украинский лидер Пётр Порошенко рассказал, при каком условии Украина может стать региональным лидером, выступление президента на заседании Совета регионального развития транслировал телеканал «112 Украина».

05:32 Возбуждено дело о халатности после инцидента с подростком в одной из школ Приморья Следователи возбудили уголовное дело о халатности после инцидента с подростком в школе Большого Камня Приморского края.

05:13 Опрос показал отношение немцев к строительству «Северного потока — 2» Большинство жителей Германии поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2», свидетельствуют результаты опроса института исследования общественного мнения YouGov.

04:57 Мэр Биробиджана подал в отставку Мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил с себя полномочия главы города.

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03:59 СМИ: КНДР и США договорились продолжить переговоры Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Ханое договорились продолжить обсуждение двусторонних отношений. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

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03:14 Эквадор продлил режим ЧС из-за мигрантов из Венесуэлы Власти Эквадора продлили режим чрезвычайной ситуации в трёх провинциях страны из-за притока венесуэльских мигрантов. Об этом заявил замминистра по вопросам миграции Альфонсо Моралес.

02:59 Коалиция США подтвердила уничтожение в Сирии боевика, причастного к терактам в Париже Коалиция во главе с США подтвердила уничтожение боевика террористической организации «Исламское государство»* Абу Анаса аль-Фаранси (Фабьена Клена) в Сирии.

02:44 NYT: Трамп приказал предоставить своему зятю доступ к секретной информации Президент США Дональд Трамп в 2018 году приказал главе аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли предоставить своему зятю и советнику Джареду Кушнеру доступ к секретной информации, несмотря на возражения сотрудников разведки и юристов.

02:26 СМИ: Страны БРИКС разрабатывают единую платёжную систему Страны БРИКС разрабатывают единую платёжную систему BRICS Pay. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

02:08 Гуаидо объявил о прибытии гумпомощи США для Венесуэлы в Колумбию Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о доставке очередной партии гуманитарной помощи из США в приграничный колумбийский город Кукута.

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01:30 Роструд напомнил о длинных выходных в связи с 8 Марта Три выходных подряд — 8, 9 и 10 марта — ожидают россиян на следующей неделе в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

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01:00 Небензя прокомментировал отклонение проекта резолюции по Венесуэле в СБ ООН Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал непринятие Советом Безопасности ООН российского проекта резолюции по Венесуэле.

00:59 Черышев помог «Валенсии» пробиться в финал Кубка Испании по футболу Во втором полуфинальном матче Кубка Испании по футболу «Валенсия» на своём поле обыграла «Бетис» со счётом 1:0.

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00:46 Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП на юго-западе Москвы Сотрудник ГИБДД погиб во время оформления ДТП в Гагаринском тоннеле в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

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00:25 США объявили вознаграждение за информацию о местонахождении сына бен Ладена США объявили награду в размере до $1 млн за любую информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена, сына экс-главаря террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена.

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00:10 СМИ узнали позицию США по новому походу украинских кораблей в Керченский пролив Соединённые Штаты отказались поддержать президента Украины Петра Порошенко в случае нового похода военных украинских кораблей в Керченский пролив.

00:03 Следующий поединок Макгрегора в UFC может состояться 6 июля Бывший обладатель чемпионских поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор может провести свой следующий поединок 6 июля 2019 года против американца Дональда Серроне.

00:00 Букмекеры: Кучеров наберёт больше одного очка в матче с «Бостоном» в НХЛ Букмекеры считают, что российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров наберёт больше одного балла за результативность в матче с «Бостон Брюинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

23:59 Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Венесуэле Совет Безопасности ООН большинством голосов не принял российский проект резолюции по Венесуэле.

23:55 Эксперт оценил сообщения о деталях воздушного боя ВВС Индии и Пакистана Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный лётчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с НСН оценил сообщения СМИ о подробностях воздушного боя между истребителями Индии и Пакистана, который произошёл 27 февраля на линии контроля.

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23:48 Эксперт подвёл итоги саммита Трампа и Ким Чен Ына Политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с Inforeactor подвёл итоги саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

23:46 В БПП предложили проверить источники финансирования «Батькивщины» Фракция «Блок Петра Порошенко» заявила о необходимости создания специальной комиссии для проверки источников финансирования партии кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина».

23:43 Эксперт прокомментировал встречу полпреда МВФ на Украине с Зеленским Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал встречу постоянного представителя Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгмана с кандидатом в президенты страны Владимиром Зеленским.

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23:38 Хоккеист СКА назвал причины второго поражения команды в серии плей-офф КХЛ со «Спартаком» Защитник санкт-петербургского СКА Антон Белов прокомментировал второе поражение команды в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Спартаком».

23:36 Россия и КНР наложили вето на проект резолюции США по Венесуэле в СБ ООН Россия и Китай наложили вето на американский вариант резолюции Совбеза ООН по Венесуэле.

23:32 Задолженность украинцев за коммунальные услуги достигла $2,2 млрд На Украине задолженность населения за коммунальные услуги в январе выросла почти на $260 млн и достигла $2,2 млрд. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

23:31 СМИ опубликовали переписку футбольных функционеров с жёсткой критикой в адрес игрока «Оренбурга» Футбольный функционер Тимур Гурцкая подверг жёсткой критике интервью голкипера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Александра Довбни, в котором последний выступил против назначения Марко Трабукки на пост советника президента организации.