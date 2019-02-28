Hannoversche Allgemeine Оригинал

Hannoversche Allgemeine: явное большинство немцев поддержало «Северный поток — 2»

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Явное большинство граждан ФРГ высказалось за продолжение строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает Hannoversche Allgemeine. По результатам опроса, проведённого социальным институтом исследования общественного мнения YouGov, проект поддержали 56% респондентов.
Hannoversche Allgemeine: явное большинство немцев поддержало «Северный поток — 2»
Reuters

Несмотря ни на что, немецкие власти продолжают настаивать на необходимости реализации проекта «Северный поток — 2», пишет Hannoversche Allgemeine. Газопровод по дну Балтийского моря будет поставлять в Германию российский газ, поясняет издание. При этом «явное большинство» немцев также поддерживают эту инициативу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социального института исследования общественного мнения YouGov, проведённого по заказу медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland. В нём приняло участие 2058 граждан ФРГ.
 
56% респондентов высказались за продолжение строительства «спорного газопровода». 16% призвали остановить реализацию проекта. 27% опрошенных воздержались, информирует издание.  
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