Bild рассказал о «камнях преткновения» между Германией и США

Отношения Германии и США имеют особый статус, однако сейчас они переживают не лучшие времена, считает Bild. Вашингтон недоволен тем, что Ангела Меркель продолжает поддерживать строительство «Северного потока —2», требует, чтобы ФРГ выполняла финансовые обязательства НАТО, а также может ввести пошлины на немецкие автомобили. Берлин, в свою очередь, сомневается в правильности вывода американских войск из Сирии и Афганистана, а также недоволен тем, что Дональд Трамп вышел из иранской ядерной сделки.

После Мюнхенской конференции по безопасности сильно беспокойство вокруг союза Германии и США, пишет Bild.

Издание подчёркивает особый статус германо-американской дружбы: Берлин и Вашингтон являются важнейшими торговыми партнёрами, кроме того, на территории ФРГ размещено около 35 000 американских солдат.

При этом, Bild отмечает, что нынешнее недовольство американцев немецкой политикой не ново: разница лишь в том, что Дональд Трамп и Майк Пенс высказывают его жёстче чем их предшественники. К примеру, Барак Обама также поражался тому, что Германия, будучи экономическим гигантом, превращается в карлика, когда речь заходит о политике безопасности. Поэтому, у Вашингтона складывалось впечатление, что Берлин проводит слишком малодушную внешнюю политику и готов брать инициативу только в том случае, если затрагиваются немецкие экономические интересы.

Касательно конкретных проблем в отношениях между США и Германией, издание выделяет пять основных камней преткновения. Первый из них — строящийся газопровод «Северный поток — 2»: Ангела Меркель продолжает поддерживать этот проект и рассматривать его исключительно с экономической точки зрения. США же, как и некоторые европейские страны, считают, что новый газопровод сделает Германию излишне зависимой от России.

Ещё один повод для разногласий – ядерная сделка с Ираном: Германия стремится разрешить проблему с Тегераном дипломатическим путём, однако, Дональд Трамп разорвал уже готовую сделку. При этом, цель у сторон одна и та же, подчёркивает Bild: не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

Берлин и Вашингтон, также, расходятся в вопросах политики безопасности: Ангела Меркель выразила сомнения по поводу правильности решения Трампа о выводе войск из Сирии и Афганистана. Американский президент, в свою очередь, настаивает на том, чтобы Германия соблюдала свои обязательства по взносам в НАТО.

Однако, одной из самых серьёзных проблем германо-американских отношений является торговля, отмечает издание: на данный момент существует большая вероятность того, что США всё же введут пошлины на немецкие автомобили. При этом, немецкое правительство считает обоснования Трампа «абсурдными».

Стиль Трампа, безусловно, груб, подытоживает Bild. Однако при этом, у немецкой внешней политики нет понимания стратегических целей, что вызывает у американцев (и не только у них) справедливое недовольство.