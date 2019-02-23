Die Zeit: немцы злоупотребляют политикой «Германия на первом месте»

Немцам свойственно проводить одностороннюю политику без оглядки на своих европейских партнёров, пишет Die Zeit. В вопросах энергетики, обороны и финансов Берлин склонен ориентироваться только на свои личные интересы, о чём явно свидетельствует пример «Северного потока — 2». Чтобы стать «хорошими европейцами», немцам нужно научиться временами признавать чужую правоту и идти хотя бы на небольшие уступки, советует автор статьи Михаэль Туманн.

Немцы — «фанаты Европы», пишет Die Zeit. 80% граждан ФРГ поддерживают членство их страны в ЕС. При этом многие жители Германии убеждены, что они «хорошие европейцы», которые понимают, что полезно для союза в целом, отмечает автор статьи Михаэль Туманн.

Вот только представление немцев о самих себе расходится с реальностью, продолжает издание. Немецкие политики всё чаще сталкиваются с коллегами из других стран, которые убеждены, что курс Берлина вовсе не проевропейский. Напротив, они считают, что во многих вопросах Германия принимает решения в одностороннем порядке, рассчитывая на то, что другие страны за ней просто последуют. Другими словами, в действиях немецких властей слишком много «Германии на первом месте!», поясняет Туманн.

Очевидный пример — конфликт из-за «Северного потока — 2». Многие страны ЕС выступают против строительства газопровода, но Берлин долгое время отметал все возражения, настаивая на том, что это чисто экономический проект. И только после того, как Франция пригрозила тем, что не поддержит Германию в этом вопросе, немцы изъявили готовность к компромиссам. Газопровод всё-таки будет построен, но Брюссель сможет участвовать в обсуждении окончательных деталей проекта.

Берлин никому не позволяет вмешиваться в вопросы энергетической политики, пишет Die Zeit. Хотя страны ЕС не раз договаривались о более глубокой интеграции и европеизации в этой сфере. Немцы же всегда поступали исключительно в своих интересах. Всё началось с первого «Северного потока» в 2005 году. Уже тогда начало его строительства вызвало волну возмущения среди европейских партнёров. Потом Германия без согласования с другими странами отказалась от атомной энергетики, а теперь — ещё и от угля.

При этом все эти решения косвенно или напрямую отражаются на всей Европе, подчёркивает Туманн. За особую позицию Германии в вопросах политики экономии, Греции пришлось расплачиваться долгим и тяжёлым кризисом. Нежелание Берлина поставлять вооружение авторитарным странам, сокращает экспортные возможности Франции, которая, к примеру, не может продавать Саудовской Аравии оружие, созданное с немецким участием. Если граждане Германии действительно хотят быть «хорошими европейцами», то им нужно научиться временами признавать чужую правоту и идти хотя бы на небольшие уступки, советует Туманн.