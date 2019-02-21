Contra Magazin: европейцы выиграют от конкуренции США и России на газовом рынке ЕС

Европейцы смогут извлечь выгоду из конкурентной борьбы США и России на газовом рынке ЕС, пишет Contra Magazin. Наличие большего количества предложений поспособствует снижению цен на энергоресурсы. Это отразится как на стоимости СПГ, так и обычного природного газа, отмечает издание.

Европейский союз недавно внёс поправки к газовой директиве, чтобы рассеять опасения по поводу растущей энергозависимости от России, пишет Contra Magazin. Большинство противников проекта «Северный поток — 2» поприветствовали это решение, но сделали это сдержанно, ведь изменения не остановили строительство газопровода, а только замедлили его.

Проект, конечно же, «спорный», признаёт автор статьи, но европейцы смогут извлечь выгоду из более ожесточённой конкуренции газовых экспортёров на своём рынке. К тому же Германия собирается построить два СПГ-терминала в рамках программы по диверсификации источников энергоресурсов, ведь под давлением «зелёного» лобби угольные и ядерные электростанции уже не рассматриваются как альтернативы.

При этом стоит отметить, что американский сжиженный газ — не единственный кандидат для этих новых терминалов. Российская компания «Новатэк» также экспортирует СПГ в Европу. Это означает, что на европейском газовом рынке Россия играет на двух полях. В результате американцам будет тяжелее занять большую долю на этом рынке.

Но так как в США собираются увеличивать объём производимого СПГ, цены продолжат падать, из-за чего американское сырьё рано или поздно станет более конкурентоспособным по отношению к российским газу. А в результате из-за общего снижения стоимости энергоресурсов выиграют европейцы, объясняет автор статьи.