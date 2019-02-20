Forbes: санкции «Северному потоку» не грозят — скорее всего

Уже в марте США должны сделать заявление по поводу новых санкций в отношении России за её предполагаемое покушение на Сергея Скрипаля, пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза. И хотя всех интересует, коснутся ли новые ограничения «Северного потока — 2», журналист считает, что при сильной поддержке Германии в Европе проекту скорее всего ничего не грозит.

В марте, как ожидается, западные страны должны объявить своё решение относительно введения новых антироссийских санкций. Похоже, что в этот раз опасность обойдёт стороной «Северный поток — 2», пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.



Конечно, угроза взысканий для компаний, вовлечённых в российский проект, всё ещё остаётся. Но учитывая, что Европа твёрдо настроена сама выбирать свою энергетическую программу и что недавно США сняли санкции с российского алюминиевого предприятия «Русал», одного из главных поставщиков европейских автопроизводителей, «велика вероятность, что с «Северным потоком» всё будет в порядке».



Как напоминает автор статьи, после покушения на «гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль» с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок», США постановили, что, согласно Закону о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года, против России могут быть применены карательные меры. В ноябре Москве дали 90 дней, «чтобы убедить Вашингтон», что она не пыталась убить Скрипаля опасным веществом. Теперь, когда США так и не разубедились в виновности России, а срок подходит к концу, потенциальные санкции могут включать в себя, к примеру, дальнейшие меры в отношении российских дипломатов или же запрет на работу российского авиаперевозчика «Аэрофлот» в США.



Но больше всех, конечно, интересует, затронут ли санкции «Северный поток». Рапоза объясняет, что Вашингтон «явно воспользовался» украинским кризисом и поддержкой, которую Москва оказывает сирийскому президенту Башару Асаду, чтобы нанести удар по сильному энергетическому сектору России. Теперь США стали ведущими мировыми производителями углеводородов. И хотя пока Америка не может соперничать с Россией по объёмам продаж природного газа, она не прочь «поставить подножку» Москве в Европе, главном для США рынке.



Но из-за ухудшившихся отношений с Киевом Россия была вынуждена искать пути поставки газа в Европу в обход основного маршрута, проходящего через Украину. Одной из альтернатив и стал «Северный поток — 2». В этом месяце, по словам Рапозы, Германия получила возможность сказать решающее слово относительно того, следует ли исключить проект из новой газовой директивы. Согласно документу, страна, собирающаяся подписать энергетическое соглашение с государством, не принадлежащим к блоку (то есть Россией), должна сначала заручиться поддержкой Еврокомиссии. А Берлин скорее всего захочет оградить «поток» от антироссийски настроенных британцев и поляков с собственным сжиженным природным газом, которые могут заблокировать сделку. Впрочем, прежде чем вопрос с исключением для «Северного потока» будет окончательно решён, понадобится ещё какое-то время.



Со своей стороны президент США Дональд Трамп ещё не так давно критиковал Германию за слишком большую газовую зависимость от России на фоне украинского кризиса. Но после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки американский лидер, кажется, поменял своё мнение и впоследствии заявил, что не собирается вводить санкции, препятствующие «Северному потоку». И хотя критики опять скажут, что это подтверждение того, что Трамп работает на русских, как обращает внимание автор статьи, то же самое можно сказать и о партнёрах «Газпрома» в Германии и Франции, которые уже слишком много вложили в проект и не хотят, чтобы США задушили их штрафными взысканиями.



Заявления о новых санкциях будут, скорее всего, сделаны в начале марта — именно тогда истекает данный России 90-дневний срок, отмечает журналист.