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Преемница Меркель: строительство «Северного потока — 2» уже не остановить

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Каким бы спорным ни был проект «Северного потока — 2», нужно признать реальное положение дел: его строительство уже не остановить, заявила в интервью немецкому журналу Internationale Politik глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она напомнила, что Москва всегда была надёжным поставщиком, а опасения по поводу усиления газовой зависимости Германии назвала преувеличенными.
Преемница Меркель: строительство «Северного потока — 2» уже не остановить
Reuters

«Россия — наш большой, важный, и в то же время проблематичный сосед», — заявила в интервью немецкому журналу Internationale Politik глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр. «У России своя повестка, — объяснила преемница Ангелы Меркель. — И она, по-видимому, включает в себя попытку дестабилизировать Европу и Германию. Россия хочет стать сильнее, ослабив соседей. Это противоречит европейским и немецким интересам».

«Россия — это большая, многогранная страна с прекрасными людьми и невероятно большим потенциалом. А также есть российское правительство, которое очень жёстко действует внутри страны и лишает другие народы права на самоопределение — это показали конфликты в Грузии, на востоке Украины и аннексия Крыма. Нужно назвать вещи своими именами. Когда Россия использует фабрики троллей для ведения дезинформационных кампаний на Западе или влияния на выборы, это нельзя замалчивать», — добавила Крамп-Карренбауэр.
 
Она осудила тех, кто критикует экономические санкции ЕС в отношении России. Эти люди не предлагают альтернатив, хотя сами соглашаются с тем, что нарушения международного права со стороны России нельзя игнорировать, объяснила политик: «Так как мы исключаем военное вмешательство, я выступаю за сохранение санкций, пока кто-нибудь не придумает что-нибудь более умное».
 
Глава ХДС также прокомментировала ситуацию с «Северным потоком — 2». По её словам, строительство газопровода — это чисто «экономический проект», к реализации которого Германия приступила уже очень давно, ещё при другом правительстве. Она напомнила, что и в годы холодной войны ФРГ поддерживала экономические отношения с Россией, в том числе и в сфере энергообеспечения. И Россия всегда проявляла себя как надёжный поставщик.
 
В случае с «Северным потоком — 2» речь главным образом идёт о расхождениях интересов Германии, Украины, стран Восточной Европы, а также США, считает Крамп-Карренбауэр. Опасения, что её страна может попасть в газовую зависимость от России, она назвала «обоснованными». «Но угроза не так велика», — добавила политик, напомнив, что Германия занимается диверсификацией энергопоставок, в частности строит СПГ-терминалы для приёма американского голубого топлива.  
 
«Каким бы спорным не был этот газопровод, нужно признать реальное положение дел: его строительство уже не остановить», — подчеркнула Крамп-Карренбауэр, напомнив, что все необходимые договоры уже заключены, а разрешения — получены. Она также осудила США за то, что они угрожают санкциями немецким компаниям, задействованным в реализации проекта «Северный поток — 2». Так партнёры и друзья не поступают, пристыдила она американцев .
 
По её словам, глава Белого дома Дональд Трамп смотрит на международную политику как на «большой бизнес-проект», и его администрация не всегда действует в русле международных договорённостей: «Это тревожный знак, когда немцы говорят в опросе, что сегодня больше доверяют российскому и даже китайскому президентам, чем американскому».
 
В связи с этим Германии и Европе нужно брать на себя большую политическую ответственность, считает Крамп-Карренбауэр. Германия не может быть этакой «большой Швейцарией». У Берлина есть все необходимые возможности для обеспечения баланса интересов в Европе. ФРГ также может играть большую роль в сфере обороны. Необходимо приложить все возможные усилия для создания единой европейской армии, настаивает глава ХДС.
 
Она также прокомментировала ситуацию с отменой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По её словам, сейчас все усилия должны быть направлены на заключение нового соглашения, которое бы распространялось не только на Россию и США, но и другие ядерные державы, например, Китай. Пока этого не произошло, она не исключает ни одного из возможных вариантов развития событий, но выступает категорически против ядерного вооружения Германии.
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