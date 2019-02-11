Ouest-France: Европа пересмотрит свои газовые правила из-за недоверия к «Северному потоку — 2»

«Северный поток — 2» многие в Европе воспринимают как угрозу для энергетической независимости ЕС и стабильности на Украине, сообщает Ouest-France. Чтобы избежать «осложнений» из-за нового газопровода, Евросоюз готов изменить свои правила транспортировки голубого топлива.

«Строящийся газопровод из России в Германию вносит раскол в ряды европейцев, — пишет Ouest-France. — В пятницу 8 февраля они договорились ограничить влияние российского «Газпрома».



Как отмечает французское издание, страны Евросоюза решили пересмотреть правила транспортировки газа, опасаясь будущих «осложнений» из-за «Северного потока — 2».



Автор статьи напоминает, что данный 1250-километровый подводный газопровод должен дублировать первый «Северный поток», работающий с 2011 года, и ежегодно доставлять в Европу ещё 55 млрд. кубометров российского газа. Этот проект «Газпрома» на 50% финансируют пять европейских компаний — по 10% каждая: французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall, англо-голландская Shell и австрийская OMV.



Первые 400 км труб уже проложены, однако Дания по-прежнему не дала разрешения на строительства газопровода вблизи своего острова Борнхольм, говорится в статье.



Как отмечает Ouest-France, сторонниками газопровода являются «путинская Россия, ищущая рынки сбыта для своего газа», и Германия, «которая думает только об одном — о поставках энергоносителей». Против выступает «большая часть Евросоюза во главе с Польшей и странами Прибалтики», а также Франция, которая, несмотря на участие в проекте Engie, «с недоверием относится к чрезмерной зависимости ЕС от российского газа».



Ещё один противник газопровода — США. В январе 2018 года американский посол в Берлине пригрозил санкциями предприятиям, участвующим в проекте, а в июле, на саммите НАТО, Дональд Трамп назвал Ангелу Меркель «пленницей России». «Под давлением канцлер поспешила открыть один из своих портов для американского сжиженного газа», — пишет французское издание.



«По оценкам Еврокомиссии, новый газопровод повредит энергетической независимости ЕС. Он также станет угрозой для стабильности на Украине. Проложенный напрямую в Германию, «Северный поток — 2» лишит эту страну (Украину. — ИноТВ) денег, которые «Газпром» платит за транзит — упущенная выгода составит €3 млрд, — объясняет Ouest-France. — Вопрос стал ещё более щекотливым с 2014 года, после того как Россия аннексировала украинский Крым. Захват Россией украинских военных судов в конце ноября 2018 года не помог ничего уладить».



Однако, обнадёживает издание, Европе, похоже, удалось найти решение. В настоящее время Газовая директива ЕС запрещает европейским поставщикам энергии быть одновременно владельцами трубопроводов, соединяющих различные государства. «Было бы достаточно распространить этот принцип «несобственности» на газопроводы «третьих стран», отмечает источник в Еврокомиссии. Это обяжет «Газпром» и Россию разделить собственность «Северного потока — 2», — пишет Ouest-France.