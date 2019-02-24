Премьер-министр Баварии: в мировой политике России не место на скамье штрафников

На международной политической арене Москве не место на «скамье штрафников», заявил в интервью Frankfurter Allgemeine премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. «Я убеждённый сторонник трансатлантического сотрудничества. Мы, баварцы, однако, всегда считали, что необходимо поддерживать диалог с Россией», — подчеркнул глава баварского правительства.
В мировой политике Российской Федерации не место на «скамье штрафников», заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine премьер-министр Баварии, председатель партии «Христианско-социальный союз» Маркус Зёдер.
«Я убеждённый сторонник трансатлантического сотрудничества. Мы, баварцы, однако, всегда считали, что необходимо поддерживать диалог с Россией, — подчеркнул Зёдер. — В мировой политике Москве не место на скамье штрафников, несмотря на то, что Российская Федерация, разумеется, также способствовала ухудшению отношений с Западом».
Кроме того, глава баварского правительства высказался в поддержку строительства российского газопровода «Северный поток — 2».
«Поскольку мы хотим отказаться от угля и ядерной энергии, для Германии важны любые варианты, которые помогут обеспечить надёжное энергоснабжение. Я не могу понять, почему транспортировка газа из России по трубопроводу через Украину должна быть надёжнее прямых поставок из Российской Федерации в Германию», — выразил своё негодование председатель партии «Христианско-социальный союз».
За предупреждением же вице-президента США Майка Пенса о том, что Вашингтон не сможет гарантировать Западу защиту, если союзники по НАТО «сделают себя зависимыми от Востока», элементарно стоит «заинтересованность американцев в продаже Европе собственного газа», констатировал Маркус Зёдер.
«Преследование экономических интересов допускается. Доверия, однако, не вызывает, когда экономические интересы переплетают с вопросами безопасности. НАТО занимается вопросами безопасности, а не экономики. Поэтому с трудом укладывается в голове, когда правительство США провозглашает немецкие автомобили угрозой национальной безопасности и в то же время называет себя нашим партнёром по оборонительному блоку», — возмутился премьер-министр Баварии.
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