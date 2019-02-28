NYT: американский газ сулит Польше конец энергетической зависимости от России

Сжиженный газ, поставляемый в Польшу из США, Катара и Норвегии, не только поможет обеспечить светом и теплом миллионы польских домов, но и представляет собой важную геополитическую стратегию. Как пишет The New York Times, если поставщики не подведут, у Польши будет более чем достаточно газа, чтобы избавиться от зависимости от российского топлива.
Огромные танкеры заходят в польский порт Свиноуйсьце в Балтийском море дважды в месяц. Они перевозят сжиженный природный газ от производителей в Катаре, Норвегии и — всё чаще — из Соединённых Штатов. Как пишет The New York Times, это топливо не только поможет обеспечить светом и теплом миллионы польских домов, но и представляет собой важную геополитическую стратегию: Польша намерена положить конец своей зависимости от российской энергетики.
Как продолжает издание, Польша нашла готовую замену российскому топливу в виде Соединённых Штатов, обладающих большими запасами природного газа. Американские компании располагают теперь контрактами на десятки лет вперед и обещают обеспечить Польшу объемом газа, эквивалентным половине её нынешнего газового импорта.
«Когда Польше предоставили выбор поставщиков и предложили выгодное торговое соглашение, она была рада приобретать американскую продукцию», — говорит Дэвид Голдуин, глава консалтинговой компании Goldwyn Global Strategies.
Решимость Польши неразрывно связана с портом в городе Свиноуйсьце. Приостановка поставок в 2009 году, которая произошла из-за разногласий между Россией и Украиной, послужила для Польши стимулом построить терминал. Сегодня же благодаря этому порту отношения Польши с Россией уже формируются заново.
Поставки газа из Катара начались в 2015 году, их дополняли разовые поставки от таких производителей, как Норвегия и Соединённые Штаты. За последние полгода три американские компании подписали долгосрочные соглашения с Польшей. И если со всеми поставщиками газа сложатся успешные отношения, у Польши будет более чем достаточно газа, чтобы заменить объём, поставляемый сегодня «Газпромом».
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